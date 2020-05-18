曾有10人墮崖身亡　由藤梯到鋼梯　回顧四川「懸崖村」近年發展

四川省涼山州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米，村民唯一進出的路是2556級的鋼梯。如今，該村逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房，相關報道在內地引起廣泛關注。 央視《焦點訪談》節目近日回顧了「懸崖村」近年的發展，顯示2016年起「懸崖村」建鋼梯、發展旅遊業及農業等的情況。

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

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在2016年前，一條由木頭和藤條編成的800米懸崖藤梯路，是連接阿土列爾村與外界的主要通道，在懸崖陡峭處，能下腳的地方甚至不到巴掌大，在村民們記憶中，曾有10人左右墮崖身亡。因為路的問題，很少有女性願意嫁到山上，也幾乎沒有老師能在山上待得住，山上沒有學校，學童也只能爬懸崖到山下上學，上十天課，放五天假，上學放學都要由家長接送。

四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭：

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2016年7月，涼山州、昭覺縣兩級政府籌措了100萬元（人民幣，下同）資金，決定把懸崖村年久危險的藤梯，改造成更加堅固和安全的鋼梯。因為地勢太險峻，根本沒有施工隊願意接這個工程，幹部們決定發動村民自建。當地州、縣兩級財政出資，村民出力，用了200多天的時間，將120多噸，6000多根鋼管一根根背上懸崖，搭建起了2556級牢固的「天梯」。

很快，村裡又通上了自來水，有了穩定的電源，手機也有了信號，還通了網絡。當時養羊是村民的主要收入來源，從2016年起，扶貧幹部在村裡辦養羊合作社，讓村民入股，集中養羊，大家來分紅。

基礎設施完善了之後，大家發現險峻雄奇的高山、原生態的彝族村落是獨特的旅遊資源，不少遊客想到懸崖村體驗當地原生態的生活方式，於是當地政府和旅遊公司組織村裡的年輕人到大理等一些旅遊業成熟的地方實地考察，再回到懸崖村發展旅遊業。鋼梯迅速成了旅遊的「網紅」打卡地，據初步統計，2019年來爬鋼梯的遊客就接近10萬人。

除了旅遊業外，當地還發展起臍橙、青花椒、油橄欖等產業。以旅遊業為主，養殖業為支撐，村子裡更出現直播帶貨的小網紅。懸崖村的生活狀況不斷改善，貧困人口年人均收入由原來2014年的人均不到2000元，到了2019年的增加至6000元左右。

在教育方面，原本村子裡很多人不會說漢語，會的字也很有限。從2017年開始，隨著幼教點在當地開設，學童不用下山，就可以免費上幼兒園。

「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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（綜合報道）