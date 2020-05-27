新冠肺炎｜160公斤男避疫留守健身營3個半月　激減75公斤震驚教練

據內媒報道，黑龍江一名27歲男子的體重原本為160公斤，由於過度肥胖所以到一家健身訓練營減肥。今年1月26日健身訓練營因新冠疫情疫情暫時關閉，該男子決定留下守營並獨自進行訓練，在閉營3個半月期間成功減重75公斤，連教練都大嚇一跳。

27歲男子在健身訓練營閉營3個半月期間成功減重75公斤：

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報道指，27歲的崔鶴任職廚師，工作5年來，體重不斷增加，由50多公斤暴增至160公斤，由於過度肥胖他到瀋陽一家健身訓練營減肥。1月26日，健身訓練營接到通知，因為疫情原因，健身訓練營需關閉，營裡的人都需要回家。由於崔鶴的老家在黑龍江，為了避免途中受感染，便自告奮勇申請留守健身訓練營。

健身訓練營關閉期間，崔鶴作為營裡唯一的留守人員，每天要擔負起水電安全、衛生以及營裡的防火防盜等工作，其他時間他便獨自一人進行訓練。訓練了3個多月，竟成功減掉75公斤，目前體重為85公斤。

健身訓練營復工後，教練回來後看到崔鶴都驚呆了。有教練表示：「他這個變化確實是挺大的，因為3個月的時間，一個人在沒有教練監督的情況下，自己每天堅持鍛煉，這種毅力，大伙兒都非常佩服」。健身訓練營還為此給崔鶴頒發一個「最佳勵志獎」。崔鶴則表示：「充分的利用這3個月的時間，打造一個完美的自己，我勝利了。」

網民熱議：

「他減掉了一個我還不止。」

「減完一下老了。」

「好傢伙，以後這個訓練營每張廣告裡都有他了。」

「證明了，只要能堅持。教練沒什麼用。」

「佩服他的毅力，這種真的很難。」

「事實證明，人類一旦無聊起來，什麼事情都做得到。」

（綜合報道）