新冠肺炎｜南京成都等多地緊急下架三文魚　專家強調不可能是宿主

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，北京已連續發現多宗本土確診病例，相關部門抽驗時從切割進口三文魚的案板中檢測到新型冠狀病毒，引發民眾恐慌。 雖然有不少專家強調，新冠病毒宿主是哺乳動物，三文魚不會是載體，認為病毒是以其他方式附着砧板，不過自昨日（13日）起，北京、南京、成都、合肥、濟南、蘇州等多地已就三文魚及相關產品採取下架等緊急應對措施。

據《北京青年報》報道，近兩日，北京連續出現新增病例對剛剛重啟的北京餐飲市場造成影響，日本料理店出現大量退訂。6月13日，松子日本料理、江戶前壽司、和彩放題、德川家等日本料理品牌均已緊急下架三文魚及三文魚相關產品，店內再度加強防控工作力度。而北京市主要超市都已連夜下架三文魚。

北京豐台區的一間超市內，可見到全部三文魚產品已經下架。（中新社）

此外，據《四川日報》消息，成都農產品中心批發市場推出最新管理辦法，從13日起市場內全面下架三文魚產品，具體再銷售時間待定。「成都發布」今日（14日）發布消息指，接到市疫情防控組通知，落實農貿市場、水產品批發市場等公共場所防控措施，加大進口海鮮市場的環境、食品和從業人員新冠病毒檢測力度。加強食品安全，倡議食品加工要充分熟化，倡議暫時停止供應、食用生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品。

南京《現代快報》亦報道，6月13日，南京餐飲商會發布關於現階段疫情防控的倡議書，倡議南京各餐飲企業嚴防死守，切實做好防控措施，倡議食品加工要充分熟化，暫時停止供應生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品。

相關部門在新發地市場內切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒。（路透社）

在安徽合肥，當地傳媒報道，在合肥三文魚餐廳排行榜第一的「久旦日料」，目前已按照總部統一要求下架三文魚；合肥部分日本料理店表示今天生意不是很好，亦有商家反饋目前暫沒有較為明顯的波動。

在山東濟南，13日下午，當地海鮮市場和大多數超市已停止售賣三文魚，但仍有日式料理店在售三文魚。電商平台「每日優鮮」在濟南亦沒有再銷售三文魚、三文魚片、三文魚刺身等關鍵字的商品，客服表示受到北京三文魚市場影響，短時間內不會銷售三文魚相關的產品。

江蘇蘇州太倉市食品安全委員會辦公室、太倉市市場監督管理局亦發布消息，加強採購源頭把控，做好索證索票工作。儘可能避免與養殖或者活體動物、生病動物或變質肉接觸，避免與生鮮市場內的流浪動物、垃圾廢水接觸。食品加工要充分熟化，建議餐廳暫不提供海鮮生食菜品。

▼ 圖輯｜新發地批發市場被關閉（按圖放大）

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專家：三文魚幾無可能受感染

對於三文魚是否可傳播新冠病毒，不少專家都表示，雖然從三文魚的砧板上檢測出新冠病毒，但三文魚自身幾乎不可能感染新冠病毒。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則指出，傳染源是否為三文魚尚不能下定論，不過，食用生冷海產品還是需要提高警惕，經過高溫烹調再食用。生鮮食品加工過程要注意衛生，勤洗手，避免交叉污染的風險。

科信食品與營養信息交流中心副主任、原國家食品安全風險研究中心副研究員鍾凱接受第一財經採訪時表示，三文魚「攜帶」冠狀病毒和蝙蝠「攜帶」冠狀病毒是不同的，三文魚的「攜帶」準確地說是沾染，是被污染，而蝙蝠的「攜帶」是作為可以共生的宿主。目前冠狀病毒已知的宿主都是哺乳動物，三文魚體內攜帶冠狀病毒的可能性幾乎為零。

協會：商品下架要科學研判 避免產生恐慌

中國連鎖經營協會食品安全委員會今天（14日）向所屬會員企業發出緊急通知，應堅持將各項防疫落實到位，主動篩查政府部門指定的高風險商品，充分發揮商品信息化溯源功能，科學研判，依法有序開展相關產品下架和召回工作，避免產生消費恐慌和經濟損失。

（綜合報道）