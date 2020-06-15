廣西公安入酒店房性侵女子兼毆打勒索　公安分局拒立案疑包庇

據內媒報道，四川成都市44歲的章女士去年在廣西南寧租住一間酒店式公寓時，有一名男子闖入房間，對她辱罵、毆打及性侵，還勒索她5000元（人民幣，下同）。 章女報案後，才得悉對方為當地一名警員，而警方竟一直不予立案。南寧市青秀區人民檢察院指，日前已受理章女的立案監督申請，正在辦理。

案發地為南寧市青秀區一家酒店式公寓。（《紅星新聞》）

據《紅星新聞》13日（上周六）報道，章女描述，去年8月30日晚在酒店式公寓的房間內，涉案的韋姓男子突然衝入房，不斷辱罵、毆打她，更拉下褲子要求猥褻。章女初時以為對方是劫匪，提出給予金錢了事，最終將金額提升至5000元，對方才暫停毆打。不過，韋男未有放過她，最終強行按住她的頭部性侵。

章女稱，事發時韋男搶走其手機和身份證，即使外賣員曾上門送餐，自己卻不敢求救及趁機逃走，兩人之後一同乘搭的士到銀行取款。章女其後到南寧市南湖公安分局等處落口供，期間有警員取出10多張黑白照片，她認出其中一名男子就是韋男。有人告訴她，疑犯是南湖派出所一名韋姓公安，甚至在派出所外面的宣傳欄，章女也看到身穿制服的韋男照片。

章女後來指出，韋男當晚獨自進入房間後沒有表明身份，也未穿制服，直接就是打罵她，翻找東西，並提出猥褻的要求。章女指當時她被韋男懷疑她從事賣淫違法活動，韋男在她的行李箱中找出10多個避孕套。章女承認在韋男進入房間前，有3名陌生男子先後出入過。章女又指，警方落完口供後，有人將5000元還給她，也有警員向她承諾會秉公處理。

涉案韋男是南寧市南湖公安分局南湖派出所公安。（《紅星新聞》）

事發約一個月後，南湖公安分局向章女發出《不予立案通知書》，其中也寫明「我局經審查認為，經查，嫌疑人確實是民警」。通知書又指該案紀檢部門已立案調查，案件正在調查中。根據《刑事訴訟法》規定，決定不予立案。

章女不服，此後前往南湖公安分局信訪部門信訪要求立案。今年4月26日，南湖公安分局作出《不受理信訪事項告知書》，認為章女應按法定程序向青秀區人民檢察院提出立案，因此不予受理信訪。

南湖公安分局向章女發出《不予立案通知書》。（《紅星新聞》）

討論賠償雙方不歡而散

後來韋男家屬和章女見面，提出可以私下補償她幾千元到一萬元左右。在朋友建議下，章女向對方提出了20萬元的補償要求，但對方最終只肯拿出2.6萬元，雙方不歡而散。

有知情警員指，韋男事後被南寧市公安局紀委撤銷警察身份，但仍然是公務員。內媒向南湖公安分局南湖派出所查詢，韋男已調到其他崗位。

今年5月，章女向南寧市青秀區人民檢察院遞交了《立案監督申請書》，請求青秀區人民檢察院監督南湖公安分局，對韋男照刑事立案。檢察院電話告知章女已經受理，短則3個月、長則6個月就會有結果。

（《紅星新聞》）