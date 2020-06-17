【新冠肺炎】中疾控：進入新發地市場前的三文魚未檢測到有病毒

北京豐台區的新發地農產品批發市場爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，當局早前在場內採集環境標本抽檢，發現有40個陽性標本。而其中最引人關注的，是在切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒。 對於外界猜測三文魚是否今次疫情的感染源，中國疾控中心應急中心副主任、國家衛件委專家組專家施國慶就稱，雖然在新發地市場有發現三文魚被污染的情況，但進入污染場所之前的三文魚，並沒有檢測到有新型冠狀病毒。

新發地市場內一個切割進口三文魚的砧板發現有病毒。（中新社）

據此前新發地市場董事長張玉璽指出，相關部門針對市場的商品及相關設施進行抽檢，結果就在切割進口三文魚的砧板中檢測到有新型冠狀病毒，「該抽檢結果是6月12日早上收到的通知，通過我們自查，該進口三文魚的供貨來源為京深海鮮市場。」張玉璽又稱，新發地市場的牛羊肉、豬肉、蔬菜、水果及其相關設施等，在抽檢中暫未發現有新型冠狀病毒。

三文魚的安全問題引來極大關注，全國多地隨即將三文魚下架。及至周二（16日）晚上，北京市召開當天第二場新聞發布會，通報疫情資訊，施國慶在會上表示，通過對新發地市場一些被污染的局部場所進行檢測，確有發現三文魚被污染的情況，但他提到在進入到污染場所之前的三文魚，並沒有被檢測出有新冠肺炎病毒。

施國慶指，食品被新型冠狀病毒污染後，食用該食品就存在受感染風險，但目前還沒有證據表明三文魚是新型冠狀病毒的宿主或中間宿主。施國慶又稱，無論如何，如果公眾覺得有病毒暴露風險，或者接觸可疑病人及食用可疑食品，就應當進行健康監測和核酸檢測。此外，無論是食用三文魚和其他食品都應該清洗乾淨，並要進行必要的加工。

（綜合報道）