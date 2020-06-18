有片｜南航男飛機師稱遭空少猥褻　法院判構成名譽侵權需賠禮道歉

去年網上流傳一段「南航空少電梯內騷擾醉酒男同事」的影片，片中一名身穿黑衣的男子在電梯內緊抱一名白衣男子，5次用嘴唇觸碰對方，而後者在當時則處於醉酒無意識狀態。 其後涉事的于姓男子公開稱其被同事柴姓男子猥褻，柴男向深圳南山法院提起名譽權侵權訴訟，近日法院一審認定于男相關言論構成對柴男名譽權的侵害，應賠禮道歉。

去年網上流傳一段「南航空少電梯內騷擾醉酒男同事」影片（點圖放大）：

黑衣男子先是抱緊白衣男子，對方處於醉酒無意識狀態。（影片截圖）

據早前報道，事發時涉案二人均為中國南方航空（集團）深圳分公司員工，事發地點在深圳，影片中的黑衣男子為空少柴男，白衣男子則為飛機師于男。2019年10月，于男通過其微信朋友圈及相關微信群發布消息，稱10月11日凌晨柴男在電梯及住處對他「做了見不得人的事」，要求柴男道歉。隨後于男又向公安機關報案稱其被柴男猥褻。

2019年10月19日，于男更向深圳衛視《第一現場》欄目爆料，稱他在電梯內被同事騷擾。事件迅速引發輿論關注，相關主題的微博閱讀量累計達4.4億人次。

事發後事件迅速引發輿論關注，相關主題的微博閱讀量累計達4.4億人次。（網絡圖片）

柴男事後否認曾侵犯于男，他說自己是被冤枉的，而網上廣傳的影片是被「惡意截取」。2020年初，柴男認為于男發表的言論涉及不實陳述，極大降低了柴男的社會評價，給柴男的名譽和人格尊嚴造成嚴重的負面影響，遂向南山法院提起名譽權侵權訴訟。

內媒《羊城晚報》6月18日報道指，近日，南山法院對該案進行一審公開宣判，認定于男的相關言論構成對柴男名譽權的侵害，應依法承擔停止侵權、賠禮道歉、消除影響、恢復名譽、損害賠償的侵權責任。該案判決書已向原、被告雙方送達，一審判決尚未生效。

柴男表示，希望宣判後自己的生活能回歸正軌：「我覺得自己算是清白了，終於不用頂著那樣一個（名聲）。生活中，我也換了個城市生活，想重新開始。」

（綜合報道）