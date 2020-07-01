四川遂寧公安原副局長向下屬借款700萬　還近千萬後仍被暴力催收

近日，四川遂寧市大英縣公安局局長陳小平因行賄受賄、尋釁滋事等罪名，被法院判處有期徒刑15年9個月，並處罰金120萬元（人民幣．下同）。 據悉，陳小平的案情與遂寧市公安局原副局長唐某勇有關：唐某勇曾向身為下屬的陳小平借款700萬元，在償還950萬元後，仍受到陳小平等人暴力催款。

四川遂寧市大英縣公安局局長陳小平因行賄受賄、尋釁滋事等罪名，被法院判處有期徒刑15年9個月。（封面新聞）

唐某勇表示，這筆高達700萬的借款，是唐某勇幫助其表弟楊某所借，是為解決楊某資金周轉問題。遂寧市紀委、法院、公安部門亦證實，依照法定利率，唐某勇已付清該筆借款本息，且並未發現此事中唐某勇有違法違紀行為。

據《封面新聞》報道，陳小平，綽號「黑皮」、「黑哥」，四川遂寧市大英縣原副縣長、公安局原局長。2018年1月，因涉嫌嚴重違紀違法，被紀委調查。幾日後，遂寧市監察委員會對陳小平採取留置措施，這是四川省首宗實施留置措施的案件。留置措施是涉及被調查者人身自由的一項嚴厲措施。

陳小平及團夥成員在庭上受審。（封面新聞）

據中國裁判文書網指出，陳小平和被告人洪志、洪波等人長期糾集在一起，在遂寧從事違法犯罪活動。期間，利用職務之便，為該團夥的違法犯罪活動提供保護，收受賄賂，同時利用該團夥成員從事違法犯罪活動。2016年，陳小平從遂寧市公安局刑偵支隊政委調任大英縣公安局局長後，長期為洪志在串通招投標活動中提供幫助和保護，多次以買車、過生日、過年和旅遊等名義，收受洪志賄賂共計52.68萬元。

此外，為幫助洪志辦理取保候審，陳小平先後收受洪波所送賄賂120萬元，並將其中20萬元送給遂寧檢察院反貪污賄賂局原副局長魏某。2012年以來，陳小平利用職務之便肆意斂財，擔任大英縣公安局長時，7個月內就收到現金賄賂522萬。

（封面新聞）