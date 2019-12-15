「四世同堂」該如何翻譯？　內地英語四六級考試爆笑答案掀熱議

內地昨日（24日）舉行每年兩度的全國大學英語四、六級考試（CET），雖說不如高考和研究生考試隆重，但亦是內地大學生必須面對的考驗。 近年來，四六級考試中的翻譯（中翻英）題目因題材新奇，屢引發網上熱話。而是次考試中的「四世同堂」「荷花迎驕陽而不懼，出淤泥而不染」等翻譯題目如何作答，也在微博成為熱門話題。

※「四世同堂」

對於今年四級考試題目中的「四世同堂」，有考生在網上發言指自己以「four generations in a house」作答，還有人翻譯成「four generations under one roof」、「four generations together」。令人啼笑皆非的是，不少考生竭盡所能發揮創意，卻寫下荒誕不經的答案：

我的四代同堂 「four people live a room」（按：四個人住在一間房）其實沒甚麼感覺，就是有點擠。 我寫的是「Three father no die」。（按：三個父親沒死） 「so many people in the home」。（按：家裏好多人）

▼ 按圖看更多考生如何創意翻譯「四世同堂」

※荷花、梅花、牡丹

今屆六級考試3套試卷的翻譯題目皆聚焦對中國名花的介紹，分別涵蓋荷花、梅花、牡丹。題目的中文文本對三種花的介紹「梅花不畏艱難，砥礪前行」、「荷花迎驕陽而不懼，出污泥而不染」及「牡丹花色豔麗，形象高雅」成為翻譯難點，亦是網上討論焦點。考生紛紛表示「壓力山大」：

我給五顏六色，不畏嚴寒，傲然開放的梅花給跪下了，這個冬天不想看到它👋 我六級不過的時候，沒有一朵花是無辜的 可謂是牡丹花下死，做鬼也風流？

除翻譯題目外，「英語四六級是否過時」亦引發討論，包括大學教師和專家在內的不少人表示，英語四六級的存在「除了浪費大學生的美好青春，對於大學生英語能力的提升並沒有甚麼作用」，指「一刀切」的評斷標準令許多大學生只會「應試英語」，也就是所謂的「啞巴英語」。

（綜合報道）