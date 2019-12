「四世同堂」該如何翻譯？　內地英語四六級考試爆笑答案掀熱議

內地昨日(24日)舉行每年兩度的全國大學英語四、六級考試(CET),雖說不如高考和研究生考試隆重,但亦是內地大學生必須面對的考驗。 近年來,四六級考試中的翻譯(中翻英)題目因題材新奇,屢引發網上熱話。而是次考試中的「四世同堂」「荷花迎驕陽而不懼,出淤泥而不染」等翻譯題目如何作答,也在微博成為熱門話題。

※「四世同堂」

對於今年四級考試題目中的「四世同堂」,有考生在網上發言指自己以「four generations in a house」作答,還有人翻譯成「four generations under one roof」、「four generations together」。令人啼笑皆非的是,不少考生竭盡所能發揮創意,卻寫下荒誕不經的答案:

我的四代同堂 「four people live a room」(按:四個人住在一間房)其實沒甚麼感覺,就是有點擠。 我寫的是「Three father no die」。(按:三個父親沒死) 「so many people in the home」。(按:家裏好多人)

▼ 按圖看更多考生如何創意翻譯「四世同堂」

※荷花、梅花、牡丹

今屆六級考試3套試卷的翻譯題目皆聚焦對中國名花的介紹,分別涵蓋荷花、梅花、牡丹。題目的中文文本對三種花的介紹「梅花不畏艱難,砥礪前行」、「荷花迎驕陽而不懼,出污泥而不染」及「牡丹花色豔麗,形象高雅」成為翻譯難點,亦是網上討論焦點。考生紛紛表示「壓力山大」:

我給五顏六色,不畏嚴寒,傲然開放的梅花給跪下了,這個冬天不想看到它👋 我六級不過的時候,沒有一朵花是無辜的 可謂是牡丹花下死,做鬼也風流?

除翻譯題目外,「英語四六級是否過時」亦引發討論,包括大學教師和專家在內的不少人表示,英語四六級的存在「除了浪費大學生的美好青春,對於大學生英語能力的提升並沒有甚麼作用」,指「一刀切」的評斷標準令許多大學生只會「應試英語」,也就是所謂的「啞巴英語」。

(綜合報道)