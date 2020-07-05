網上批辦案公安「黑警」　江西退休法官誹謗罪成判囚2年半

63歲的江西景德鎮中級人民法院退休法官陳光平，因為在網絡上批評辦理一宗經濟案件的邵長斌等公安為「黑警」，4月16日被景德鎮浮梁法院一審依誹謗罪判刑兩年半，並被當場收監。陳光平當庭表示上訴。 6月28日，辦理該案二審的景德鎮中院就案件進行調解，自訴方邵長斌等人希望維持一審原判，陳光平則希望原告撤訴。及後，邵長斌等人的律師向傳媒透露，調解以失敗告終。

陳光平在其微信公眾號公開其退休後證件。（網上圖片）

2019年9月，陳光平開始使用其微信公眾號「亦忱看世界」、微博「亦忱」等帳戶連續撰文，質疑當地「石傲香案」可能存在「貓膩」（內情）。「石傲香案」是指2018年，江西省萬宇實業發展有限公司實際控制人石傲香等4人被景德鎮樂平公安刑拘，指他們涉嫌挪用為萬宇實業旗下樓盤「萬宇城」的售房款，報案人則是將萬宇實業賣給石傲香的倪軍。

石傲香的法律團隊聲稱，他們接手萬宇公司時，萬宇城屬於「爛尾樓」，拖欠銀行、供應商或建築商的應付款項，從而形成「支付不能」，並因此發生大量司法訴訟導致公司的10個帳戶被凍結，在此特殊情形下，想要「起死回生」必須要用私人帳戶收取相關款項，而這一做法是徵得公司管理層同意，且非為謀求個人利益；至於前東家倪軍報案，則是因「萬宇城」爛尾樓復活後利益劇增，雙方在利益分配方面產生分歧。

在評價「石傲香案」案情時，陳光平稱偵辦此案的樂平市公安局經偵大隊副大隊長邵長斌為「黑警」，指其「違法辦理石傲香等人挪用資金案，參與炮製、羅織罪名，濫用警權參與製造刑事案件，用經偵手段涉黑涉惡實施搶劫犯罪等」。與倪軍為親屬關係的樂平市公安局法制科科長吳文軍，同樣被陳光平批為「黑警」。倪軍則被陳光平指控為「與邵長斌、吳文軍勾結，利用警權合謀炮製刑事假案」。

圖為「石傲香案」判決現場，4人皆被判緩刑。（江西政法）

此外，陳光平還在文章《樂平公安局為黑警背書與倪軍的訴狀》中批評指控樂平市副市長、公安局局長佔志遠涉案，並在文章《樂平奇案：市委書記壓陣放縱經偵警察搶劫》中指控樂平市委書記、景德鎮市人大常委會副主任俞小平涉嫌犯罪。陳光平還向樂平市政府遞交信息公開申請書《俞小平主政樂平三年半200多億花在哪兒》，並為此連續撰文至少7篇。

2019年12月，陳光平曾向傳媒表示，倪軍跟石傲香展開利益爭奪，無論出甚麼樣的招數都不令人驚奇，但是連帶把石傲香「90後」的女兒石林子都拘押了1年多不放人，就很讓他憤怒，他是「出於同情心和同理心」，才撰寫這些文章。

石傲香4人緩刑回家 陳光平入獄

2020年1月19日，石傲香等4人均被判緩刑並服從判決不上訴，4人得以重獲自由，返家度過農曆新年。

不過，邵長斌等人自訴（按：相當於香港「私人檢控」）陳光平誹謗，要求追究他刑事責任，在2020年4月16日開庭審理。法院當庭宣判陳光平犯誹謗罪，判處有期徒刑2年半，當場收監。陳光平亦當庭表示上訴，經調解無效後，目前尚未確定二審開庭時間，其律師表示將繼續做無罪辯護。

（經濟觀察網）