貴州巴士墮湖｜事發當日司機老宅遭拆除　新冠肺炎疫情下收入銳減

貴州安順周二（7日）發生嚴重交通事故，一輛載有37人的巴士行駛途中突然加速墜入湖中，造成21人死亡，死者包括52歲司機張包鋼。 有關車禍起因及事發經過仍在調查，官方尚未發布調查結果。不過內媒《財新網》周五（10日）在報道中透露，事發當日上午，張包鋼的老宅被拆除，他聞訊趕去但未能進入現場。張包鋼的同事亦提及新冠肺炎疫情以來，部分巴士司機的每月收入銳減至只有一兩千元（人民幣．下同）。不過《財新網》目前已將報道刪除。

巴士墮湖事故現場，救援人員落水搜救。（中國消防）

事故發生當日，車牌號為貴G02086D的2路巴士從安順火車站駛向客車東站，根據事發當時的CCTV片段，在途經虹山湖大壩中段時，巴士先放慢車速避開其他車輛，隨後突然左轉加速衝破石護欄墜入湖中。截至7日晚上11時，官方指事故中有16人生還，21人死亡。

據了解，巴士司機張包鋼是當地人，駕駛出事路線巴士經已23年，持有A1駕駛證（准駕車型為大型客車）。《財新網》報道稱，張包鋼生前所在的住所位於一幢四層老舊樓房的二樓，內外兩側房門已被警方貼上封條，落款時間是7月7日。

據鄰居介紹，此處其實是張包鋼姊姊的房子，張是近幾年才搬來居住。鄰居指張包鋼平日甚少與他們往來，但看起來為人開朗，又指他「和女朋友照相挺開心的」。

張包鋼生前所在的住所被警方貼上封條。（財新網）

報道還引述知情人士透露，張包鋼任巴士司機前是一名柴油機廠工人，原先住在安順老柴油機廠宿舍，居住多年後離婚，育有一子。當地居民指，7月7日上午10時左右，張包鋼的老宅被拆遷隊拆除，張得知後匆忙趕來，但未被允許進入現場。

《財新網》還找到一個疑似屬於張包鋼的抖音帳號，發現他曾發布過數百條短片，多數為自拍，也曾轉發為情所困的言論，但沒有看出明顯異樣。最近一次發布是在事發前三日。

另據張包鋼的司機同事介紹，張平時與同事相處良好，「感覺總是樂樂呵呵的，大家有時也一起聊天，沒覺得有什麼問題」，也有司機稱張「不愛講話」。他們還提及，新冠肺炎疫情以來，巴士司機的收入銳減，工資由每月3000多元降至只有一兩千元。也有司機透露，當地兩間民營巴士企業在去年下半年改制，交由國有的安順市公共交通總公司運營，司機改制後要重新簽訂聘用合同，在改制前每月工資有5000多元。

▼事故片段｜貴州巴士衝破護欄墮湖▼

報道指，上述的多個司機還表示，他們根據事發時的CCTV片段推斷，巴士墜湖的人為因素可能更重。據悉，涉事車輛為電動巴士，駕駛室安裝有防護玻璃，軚盤旁邊也設有防護欄，有司機指「外人很難暴力破壞駕駛室」。而電動巴士內也設有監控平台，涉事巴士的品牌部負責人表示，目前在全力配合事故調查，以有關部門調查結果為準。

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這次事故發生後，公安部副部長杜航偉率工作組赴安順指導事件原因調查工作。貴州省公安廳也成立了專案組對事件原因展開調查。公安部7月8日也就此召開全國公安機關視像會議，要求加強對司乘人員的日常培訓和安全運營管理。交通部7月7日也發出警示通報，提及要督促公交企業密切關注司機身體、心理健康狀況，嚴禁心理不健康、身體不適應的司機上崗從事營運。

（財新網）