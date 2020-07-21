烏雞卷中吃出塑膠片　海底撈道歉回應：工廠作業時掉入產品標籤

7月12日，山東濟南的鄭女士和同伴在海底撈連城廣場店就餐時，在烏雞卷中吃出硬質塑膠片。她表示，一開始以為是混雜在烏雞卷裡面的脆骨，一度直接吞嚥，後來拿筷子撥弄以後，才從烏雞卷中扯出細長條狀的塑膠製品。 海底撈在微博發布道歉啟事，並表示事件是因為供應商工廠作業不規範，導致產品標籤掉落到產品中。

鄭女士在海底撈的烏雞卷中吃到塑膠片。（微博）

鄭女士回憶，在她發現吃到塑膠後，海底撈工作人員將剩餘烏雞卷撤走回收，並提出此次就餐免費、賠償500元火鍋券的處理方案，但被鄭女士一方拒絕。

據鄭女士描述，翌日下午，她和一同就餐的一名男子均出現不同程度的胃部痙攣和便血情況，在濟南第五人民醫院急診科就醫後，醫生診療記錄顯示，消費者疑出現腸道出血的症狀，但無法確定病因是否與飲食有關，建議住院接受進一步檢查。

鄭女士出具的診療記錄顯示，自己出現胃部痙攣和便血情況。（微博）

對此，海底撈此前表示，涉事分店經理已於當晚第一時間向顧客表達歉意，翌日早上回訪顧客情況，提出如有任何不適將陪同顧客就醫，下午根據顧客要求，海底撈工作人員陪同兩人就醫檢查並承擔醫藥費，醫院檢查結果為正常。對於兩邊說法不一致，海底撈表示鄭女士出示的是病歷，海底撈方面所持的是檢查報告，檢查報告結果確實為正常。不過，網民仍然質疑聲不斷。

及至周一（20日），海底撈在微博發布道歉啟事，表示經過對烏雞卷產品供應商工廠全面排查，已確定事件是因工廠灌裝環節員工操作不規範，導致產品標籤掉落到產品中。門店在分切、擺盤產品時失察，沒有發現該缺陷。海底撈支持顧客維護自身權益，並會積極配合相關部門的檢查，承擔相應經濟和法律責任。

海底撈烏雞卷。（網上圖片）

對於事件，有網民認為食物安全很重要，海底撈應對此負責，但也有人表示，消費者不應太小題大做：

「道歉是應該的，還要補償顧客。認真吸取教訓，加強管理。民以食為天，這真的不可大意。」 「我們之前點的一份竹筍 有蟲子 他們就換了一盤 然後送了個水果拼盤」 「這就是看是品牌連鎖，不訛白不訛！放一個隨便不知名的小火鍋店，想訛都訛不到」 「海底撈這個鍋背的！食品工廠的原因，最後海底撈背鍋！再說了，吃一次飯，次日就有病了？分明有點訛詐的意思！天天吃飯天天沒事，偏偏在海底撈就吃出病？ ​」

（綜合報道）