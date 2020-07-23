有片｜廣東巴士司機與乘客起爭執　揚言開車衝落橋底：大家一鑊熟

7月21日，從廣東信宜行駛到珠海的專線巴士上，一名李姓司機與一名女乘客發生爭執，李男隨後更出言恐嚇稱要同歸於盡，「等我直衝落橋底，大家一鑊熟」。車cam片段等相關影片其後傳到網上，有網民隨即向信宜市交通運輸局舉報事件。

李男與一名女乘客在巴士內發生爭執。（影片截圖）

根據網上流傳的影片，身穿紅色上衣的李男與一名女乘客發生口角，二人有肢體衝突。李男當時不是駕駛員，另一名司機正在開車。疑似是女乘客拍攝的影片中，李男對着鏡頭指罵對方，並大聲說：「大家記住她。」隨後他又從座位站起來表示：「等我開車，你睇住啦，等我直衝落橋底，大家一鑊熟。」

信宜市委宣傳部事後回應稱，事件是一名司機跟乘客因座位問題發生語言衝突，相關部門已經及時介入調查。信宜市公安局當日也發布消息稱，李男是珠海某交通集團員工，獲悉該情況後，警方立即採取措施，確保客車安全抵達了信宜汽車總站，並迅速將李男傳喚回公安機關調查。

警方在通報中稱，經調查，李男與另一名司機駕駛粵C號牌的大客車從珠海至信宜，途中因座位問題與車上一名女乘客發生糾紛（事發時為另一名司機駕車），並引發了輕微的肢體衝突，李男用語言威嚇該名女乘客。車輛行駛途中，李男沒有過激行為。

警方還稱，經教育訓誡，李男已深刻認識到自身的錯誤並寫下悔過書，相關部門將對其依法依規處理。

信宜警方通報案情稱，李男已由相關部門依法依規處理。（網上圖片）

據此前報道，貴州省安順市一輛滿載乘客的公交巴士，本月7日經過一個水庫時突然轉向直衝而下，墮入十米深水底，導致至少21人死亡，16人受傷。事後根據當地警方對外的通報，事件是巴士司機張某鋼因生活不如意和對拆除其承租公房不滿，為製造影響，針對不特定人群實施的危害公共安全個人極端犯罪。

交通部隨後發出警示通報，提及要督促公交企業密切關注司機身體、心理健康狀況，嚴禁心理不健康、身體不適應的司機上崗從事營運。

圖輯｜貴州巴士墮湖事故現場：

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此前在2018年10月，重慶萬州也發生了巴士墜江事故。當時涉事車輛突然越過道路中心實線，撞擊對向正常行駛的紅色小轎車後墜入長江。根據公開還原的車內錄影顯示，當時司機與乘客發生衝突，司機向左轉動方向盤過猛直接導致了車輛墜江。事故導致包括司機在內的15人遇難。

（綜合報道）