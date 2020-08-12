小學生8.5元午餐費竟被扣5元　無錫一小學總務處主任1年貪污131萬

江蘇無錫轄下江陰市的山觀實驗小學，總務處主任龔秀娟用1年多的時間，貪污學生午餐費131萬元（人民幣．下同），相當於每名學生每日8.5元的午餐費中有5元被侵佔，令伙食大打折扣，學童常常只能吃到蘿蔔、白菜和火腿腸等食材。事件曾引起轟動，2019年1月，龔秀娟獲刑5年，並處罰金30萬元。

無錫市委巡查發現，全市568間公立幼兒園、小學和初中，只有1間學校沒有擠佔伙食費。為防堵食材採購貪腐，無錫展開學校食堂治理改革，成立全資國有配送公司，統一採購、加工、配送等流程。