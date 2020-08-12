小學生8.5元午餐費竟被扣5元　無錫一小學總務處主任1年貪污131萬

撰文：姜庚宇
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江蘇無錫轄下江陰市的山觀實驗小學，總務處主任龔秀娟用1年多的時間，貪污學生午餐費131萬元（人民幣．下同），相當於每名學生每日8.5元的午餐費中有5元被侵佔，令伙食大打折扣，學童常常只能吃到蘿蔔、白菜和火腿腸等食材。事件曾引起轟動，2019年1月，龔秀娟獲刑5年，並處罰金30萬元。
無錫市委巡查發現，全市568間公立幼兒園、小學和初中，只有1間學校沒有擠佔伙食費。為防堵食材採購貪腐，無錫展開學校食堂治理改革，成立全資國有配送公司，統一採購、加工、配送等流程。
龔秀娟用1年多的時間，貪污學生午餐費131萬元，被判刑5年，並處罰金30萬元。（中紀委國家監委）
中紀委國家監委近日連續兩度提及龔秀娟貪污案件，指龔被判刑後，無錫市委對全市568間公辦中小學幼兒園的671間食堂進行專項巡查，發現只有1間學校沒有擠佔伙食費，9成學校在食材採購和招標中弄虛作假，8成學校的食堂沒有監管。
2019年初，無錫市根據巡查結果，對江陰市華士實驗中學黨支部書記、校長趙愛民等8人的食堂貪腐問題立案調查。
無錫市成立全資國有配送公司防堵學校食堂貪腐問題。（中紀委國家監委）
無錫市委市政府研判，食材採購最容易滋生腐敗，於是展開學校食堂治理改革，成立全資國有配送公司，建立起「統一採購，統一加工，統一配送，統一價格，統一質量標準、統一服務規範」的配送體系。無錫市紀檢監察機關在加強日常監督的同時，督促相關職能部門履行主體責任，加強對食材採購等環節的監管。及至2020年5月，該市95%的學校都實行了集中配送。
（綜合報道）