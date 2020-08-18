制止餐飲浪費｜上海將建浪費舉報機制　設立企業「紅黑榜」名單

國家主席習近平早前要求制止餐飲浪費，並提到對糧食安全始終要有危機意識。內地各省市迅速響應，採取多種行動減少浪費。 在上海，市文明委近日下發通知，提出要針對制止餐飲浪費深入展開專項工作，要迅速在全市形成「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，推動餐飲企業提供「半份菜」、「小份菜」，建立餐飲浪費行為的舉報投訴機制，並且探索設立餐飲企業「紅黑榜」名單（紅名單即激勵名單，黑名單即懲戒名單）。 通知強調要確保專項工作取得實效，又稱已會同市商務委等相關單位，研究制定《上海市「堅決制止餐飲浪費，切實培養節約習慣」專項工作方案》。

上海部分餐飲企業展開「半份菜，滿份愛」宣傳活動，號召消費者適量點餐，減少浪費。（新華社）

通知提到要有五大方面工作。首先是加強宣傳引導，廣泛傳播「愛惜糧食」、「健康生活」、「科學用餐」等觀念，引導全社會提高厲行勤儉節約、反對鋪張浪費意識。同時要注重發揮工會、共青團、婦聯等組織職能優勢，面向不同群體開展有針對性的宣傳引導工作。

其次是注重專項工作要落實落細，在餐飲行業、餐飲單位，以及黨政機關、學校、醫院、工廠等企事業單位食堂大力推行適度點餐取餐，深入展開「光盤行動」。黨政機關和國有企事業單位工作人員要帶頭，學校則要通過形式多樣的教育實踐活動，引導促進青少年養成節約糧食習慣。

第三是強化監管監督，建立餐飲浪費行為的舉報投訴、專項檢查等制度機制，重點加強對商務宴請、婚喪嫁娶紅白事等餐飲浪費行為的監管。此外，要加大對網絡平台訂餐、網絡吃播等行為中，餐飲浪費現像的監測管理力度，對陋習不改、造成餐飲浪費嚴重的現象予以批評曝光。

通知要求推動餐飲企業提供「半份菜」、「小份菜」。（新華社）

第四是把專項工作有機融入各類群眾性「精神文明創建活動」，將制止餐飲浪費作為新時代文明實踐中心建設試點工作重要內容，廣泛展開專題宣講、志願服務。此外，要及時總結制止餐飲浪費行為，培養節約習慣的成功經驗和做法，發掘先進人物和感人事跡，讓勤儉戒奢學有榜樣、行有示範。

最後就是健全長效機制，指導推動相關部門、行業協會將「光盤行動」等要求納入文明餐廳、放心餐廳、綠色餐廳評選指標體系，並且探索設立餐飲企業「紅黑榜」名單，以及將堅決制止餐飲浪費行為等內容納入市民公約、鄉規民約、學生守則、行業規章等社會規範中。

（綜合報道）