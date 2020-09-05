青海警方禁遊客擅闖可可西里保護區　此前發生多宗失聯死亡案

可可西里自然區位於青藏高原唐古拉山和昆崙山之間，是世界第三大無人區，也是中國四大無人區之一。該區此前連續發生多宗失聯甚至死亡事件後，有關部門近日再頒「謝客令」予以應對。 青海格木爾警方周五（4日）發布通告，禁止一切社會團體或個人隨意從格爾木前往玉樹州可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動，凡是出租車、私家車由格爾木載客前往可可西里自然保護區的一律必須先行前往公安機關進行備案。

據此前報道，今年7月，江蘇南京某大學女生黃某某到青藏地區「散心」後失聯多日。最終搜救人員在可可西里找到黃某某的遺骸。8月，可可西里自然保護區工作人員在109國道向北12公里處發現一具男性屍體，警方通過遺留物和家屬確認死者為失聯青年李某某。此外，今年夏天還發生了多宗遊客闖入高海拔野外無人區被困事件。

相關事件發生後，外界呼籲公眾勿隨意進入可可西里挑戰「生命禁區」的惡劣氣候。同時，上百人次搜救失聯者是否浪費公共資源的話題也引發民眾討論。

格木爾警方：嚴厲打擊擅自到可可西里旅遊探險

及至9月4日。格爾木市公安局發布通告，禁止從格爾木前往可可西里國家級自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動。通告稱，擅自在可可西里開展旅遊、探險以及非法穿越等活動，不僅嚴重破壞脆弱的高原生態環境，而且存在極大安全隱患，隨時都會面臨缺氧、迷途、沼澤陷車等生命威脅。

通告又指，將通過聯管聯控協作機制，對擅自從格爾木前往可可西里開展旅遊、探險、非法穿越等活動予以嚴厲打擊，凡是出租車、私家車由格爾木載客前往可可西里的，一律必須先行前往公安機關備案。

格木爾警方還呼籲，全社會踴躍提供線索，及時勸阻、制止違規在可可西里開展的旅遊、探險、非法穿越等活動。

可可西里卓乃湖區域的一群藏羚羊。（新華社）

據介紹，可可西里國家級自然保護區位於青海省西北部，與新疆、西藏接壤，面積4.5萬平方公里，是目前世界上原始生態環境保存較好的自然保護區，也是目前中國建成的面積最大，海拔最高，野生動物資源最為豐富的自然保護區之一。

可可西里地區氣候嚴酷，自然條件惡劣，年平均氣溫-4.4℃～10℃，最低氣溫-46℃，人類無法長期居住，故被稱為「世界第三極」，「生命的禁區」。正因為如此，高原野生動物獲得了得天獨厚的生存條件，使得該地區成為了「野生動物的樂園」。藏羚羊是該保護區的代表物種，同時雪豹，棕熊等珍稀食肉動物也有分布。

（綜合報道）