涉摘國家保護植物「水母雪兔子」　《極限挑戰》嘉賓道歉：是道具

在最新一期東方衛視《極限挑戰》真人show節目中，三名內地藝人前往青藏高原採摘「雪蓮花」，引發爭議。有網民指出，他們採摘的「雪蓮花」實際上是國家二級珍稀植物「水母雪兔子」。其珍貴程度，植物學家直言連做標本都不捨得採摘。 雖然涉事藝人事後道歉，並解釋「雪蓮花」只是道具。惟植物學家卻反駁稱，節目中的水母雪兔子根莖葉花都非常逼真，不可能是人造道具。

《極限挑戰》節目中的嘉賓在青藏高原採摘「雪蓮」。（網上圖片）

9月20日播出的《極限挑戰》早前在西藏錄製，這期節目主打「公益」，出發點是「傳遞生態環保理念，展現自然人文風貌，見證國家扶貧成果」。在遊戲環節中，有一關是「通過採摘雪蓮花，來爭取最後一關聖水」，當中擔任嘉賓的岳雲鵬、俞灝明、劉宇寧三人前往高原採摘雪蓮。

節目組在微博中介紹：「當地居民給予雪蓮花小提示，在高海拔的石碓中，白顏色的花。@MD_摩登兄弟劉宇寧東走走西瞧瞧，終於在石碓中看到一朵珍貴的雪蓮花。」

而在播出的影片中，劉宇寧和岳雲鵬、俞灝明先後拿著採摘的「雪蓮花」對著鏡頭炫耀，並稱該處海拔為4860米左右，採摘「雪蓮花」需要忍受高原反應，讓人畢生難忘。

節目播出後，有網民指出，被採摘的雪蓮花是「水母雪兔子」，是列入《國家重點保護野生植物名錄（徵求意見稿）》中的國家二級保護植物。據悉，水母雪兔子是菊科風毛菊屬的一種植物，分布在中國雲南、西藏等地。這種植物生於高山流石灘、山坡岩縫中、山頂沙石地，因為高原高山地區環境比較惡劣，因此生長極為緩慢。

不少人表示，節目組是在破壞野生珍稀植物資源，如此誤導大眾讓人難以接受。9月21日，劉宇寧通過微博回應稱，在節目中採摘的只是道具，「節目本意是通過大家歷經磨難終獲至寶的過程宣傳西藏。但我的舉動給觀眾帶來了不正確的引導，我誠懇和大家道歉。」

同日晚上，《極限挑戰》節目組也發布了《致歉聲明》。節目組表示，節目錄製中由於細節設計上的失誤，儘管沒有實際發生採摘珍稀植物的行為，但節目播出後產生了一定的負面影響，沒有起到宣傳好珍稀植物保護規定的作用。為此節目組虛心接受所有批評指正，並表示歉意。

水母雪兔子是列入《國家重點保護野生植物名錄（徵求意見稿）》中的國家二級保護植物。（微博@光明日報）

不過，首都師範大學副教授、植物學博士顧有容並不認同「道具雪蓮」的說法。他在微博反駁節目組稱，「道具？能把水母雪兔子做得這麼逼真、每一棵的根莖葉花還都不一樣的道具師我倒是想認識一下。」

顧有容表示，水母雪兔子主要在海拔4000至5000米的青藏高原生存，是一種極端環境下的野生植物，會經歷多年生長，然後才能開花散播種子，「因為數量稀少，我們科考時連標本都不捨得。」

有內地律師表示，採摘國家二級保護植物一般情況下是處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情況嚴重的處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。但如果行為發生在徵求意見稿生效之前，不應該構成犯罪，法律不溯及既往是原則。如果意見稿生效，再有行為，則構成犯罪，應該依法追究刑事責任。

李烈音當時捕捉3隻巨蚌，並與其他隊友煮熟享用，事後被發現該巨蚌為瀕危保護物種，李烈音遭當地國家公園提出起訴。（網上圖片）

相似的事件在韓國綜藝節目中也出現過，去年韓國女演員李烈音在泰國拍攝《叢林的法則》時，她在昭邁海灘國家海洋公園（Hat Chao Mai National Park）捕捉3隻巨蚌，並與其他隊友煮熟享用。

有關片段播出後在泰國引起巨大回響，因為李烈音所捕捉的巨蚌為瀕危保護物種，涉嫌違反當地國家公園法和野生動物保護法。去年7月3日，國家公園負責人納龍以違反國家公園法及違反野生動物保護法兩項指控起訴李烈音。一旦罪名成立，李烈音面臨5年監禁的處罰，但後來沒有下文。

（綜合報道）