BTS稱永記朝鮮戰爭韓美共同經歷　內地網民轟辱華：「滾出中國」

10月11日，韓國男子組合防彈少年團（BTS）對韓美關係做出貢獻獲得范佛里特獎（James A. Van Fleet Award）。其在發表感言時表示，會銘記朝鮮戰爭中，美國和韓國共同經歷的苦難歷史。 相關發言被中國網民轉發至微博等內地社交平台，許多內地網民指BTS發言不當，侮辱了朝鮮戰爭中的中國人民志願軍，相關消息更登上微博熱搜。有BTS粉絲稱「國家面前無偶像，希望大家牢記」，還有網民表示，防彈少年團「可以滾出中國市場了」。

韓國男團防彈少年團在大量粉絲。（微博@BTS_official）

據韓聯社10月11日報道，因對韓美關係做出貢獻，防彈少年團上週獲頒「范佛里特獎」後發表得獎感言時，防彈少年團隊長金南俊最後總結時稱：「今年韓國社交協會的晚會意義非凡，因為今年是朝鮮戰爭爆發70周年。我們會永遠銘記兩國共同經歷的苦難歷史，以及無數男女的犧牲。70年後，我們所處的世界比以往更為緊密，許多界線變得模糊。身為國際社會的一員，我們應該建立更深的理解和團結，以變得更幸福。為了追求這個目標，BTS會一直提醒自己『范佛里特獎』的意義。」

防彈少年團「會永遠銘記兩國（意指韓美）共同經歷的苦難歷史」的表述令很多中國網友憤怒。

雖然防彈少年團的感言是紀念在朝鮮戰爭裏韓美兩國所經歷的痛苦以及死亡的民眾。但有內地網民表示，這一言論「無視了美國侵略朝鮮及干涉亞洲事務的行為」，且「忽視中國在抗美援朝中犧牲的志願軍」。

微博網民評論截圖。

部分粉絲第一時間表示「脱粉」，因為「我是中國人」、「涉及國家尊嚴的事情絕對不能忍」、「國家面前無偶像，希望大家牢記」。此外，還有網民表示，防彈少年團「可以滾出中國市場了」。

防彈少年團剛出道時曾在中國市場活躍，不過，在近些年將發展逐步轉向歐美國家，但在中國，該團體依然有着大批粉絲。內地媒體早前報導稱，在防彈少年團最近的一張專輯銷量中，中國粉絲為該團體貢獻了高達79萬張的銷量。

目前防彈少年團及其經紀公司Big Hit暫未對此事做出回應。

今年是朝鮮戰爭爆發70週年，也是中國抗美援朝70週年。就在10月11日，中國共青團官方賬號「共青團中央」發文向人民志願軍致敬，文章表示，2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。在這場持續2年零9個月的戰爭中，197,685名中國人民志願軍將士浴血奮戰，為戰爭的最終勝利付出了寶貴的生命。

據韓媒介紹，「范佛里特獎」由美國非營利組織「韓國社交協會」為紀念朝鮮戰爭時期的美軍將領、第八集團軍司令詹姆斯·范佛里特（James Van Fleet）而設立，於1995年起每年在「韓國社交協會」年會上頒發，以表彰促進韓美關係的人物和組織。

曾經參加朝鮮戰爭的美國將領詹姆斯·奧爾沃德·范佛里特（James Alward Van Fleet，1892－1992）。（維基）

今年與防彈少年團共同獲獎的，還有朝鮮戰爭退伍軍人協會和韓國工商會，往年獲獎者還有韓國前總統金大中、韓國三星集團會長李健熙等。

詹姆斯·范佛里特為美國前陸軍上將，參加過第一次世界大戰、第二次世界大戰及朝鮮戰爭。朝鮮戰爭期間，為聯合國軍駐韓國部隊司令。