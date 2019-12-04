廣州人大審議草案：規範共享單車停放　制定措施防校園欺凌

廣州市第十五屆人大常委會第三十次會議周二（3日）進行《廣州市文明行為促進條例（草案）》二審工作，二審稿增加對文明停放共享單車的規定，同時將防止校園欺凌、加強反欺凌教育列入校園文明規範中。

內地近年來流行的共享單車，衍生出亂停放等問題。（資料圖片）

廣州人大法制委員會主任委員鄧成明在會上報告指出，有市人大代表認為，近年來廣州共享單車市場發展迅速，不文明停放共享單車的現象突出，共享交通工具的使用、停放反映了一個城市的文明程度，應當規範停放共享單車，不得影響通行或者市容市貌。

對此，此次草案修改稿在「交通文明規範」部份，新增「共享單車等非機動車應當有序停放在劃定的停放區內，未設定停放區域的，停放不得妨礙其他車輛和行人通行」。

法案加強了對於校園欺凌問題的規範。（資料圖片）

此外有意見認為，近年來校園欺凌事件呈多發態勢，成為社會關注的熱點問題，不少學校內校園欺凌是很嚴重的問題，影響學校的紀律教育和文明風氣，應當對校園欺凌的問題進行防治和文明治理。

針對這一問題，草案修改稿在校園文明規範中明確提出，將文明行為的要求納入課程體系和學生綜合素質評價體系，制定防止校園欺凌的相關措施，加強反欺凌教育，教育學生尊敬師長、團結友愛，培養文明行為習慣。

加強醫務人員文明規範

另一方面，有常委會組成人員認為，就醫文明規範的規定不夠全面、完善，只規定就醫的公民應當遵守就醫文明規範，但是醫療文明應由醫患雙方來共同建設，醫務人員也應當加強職業道德建設，加強醫患溝通，提升服務質量。

在這方面，草案修改稿增加了關於醫務人員的文明規範，包括醫務人員應當尊重患者，恪守醫德，尊重患者的知情權、同意權和私隱權，為患者保守醫療秘密和健康私隱，維護患者合法權益；醫務人員不得過度診療，不得索取和非法收受患者財物，不得利用執業之便謀取不正當利益。

刪除「八種不文明行為」

值得一提是，此次修訂刪除了此前擬重點整治的「八種不文明行為」，原因是有常委會組成人員、立法顧問、立法諮詢專家認為，並不能列舉窮盡各種各樣的高頻高發不文明行為，且需重點整治的不文明行為應隨社會進步而不斷調整，建議直接規定重點治理清單的具體內容和制定程序。

（新京報）