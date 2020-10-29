【萬聖節2020】孟婆是大美女還是老婆婆？孟婆湯原來美味無窮？

孟婆湯，相信在華語世界沒有人未聽過它的大名。若然支撐起孟婆湯神話的世界觀是真實的，相信我們都不知道喝過多少回了。這道人人都品嚐過的料理、這位人人都見過的婆婆，大家卻好像不太認識呢！這章將會向各位讀者介紹一下這道名菜式！（本文內容節錄自《鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化》。）

文：施志明博士（香港史學會理事、《學是學非》專家嘉賓）、潘啟聰博士（香港恒生大學社會科學系一級講師）

「以八淚為引」？點擊看看孟婆湯的獨特材料：

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話說回來，本章扉頁（上方圖輯）的材料單是假的。它不是來自任何古代典籍或文獻。如果讀者們試一試在網上搜尋這份孟婆湯的材料單，或許會找到「以八淚為引」的材料單，是來自《冥記．黃泉卷》。不過，筆者可以告訴大家，連這部書都是假的。

後漢有郭憲所撰的《洞冥記》一書，可惜當中不只沒有〈黃泉卷〉，整部共四卷的作品就連「黃泉」二字也沒有。以筆者閱覽之所及，古代並無《冥記》一書。《冥記．黃泉卷》是一部虛構的作品，出於2018 年上映的電影《靈魂擺渡．黃泉》之中。

藉現代孟婆故事的傳播，可以看到潮流文化的威力有多大。孟婆長得貌美如花嗎？孟婆湯以眼淚為材料嗎？孟婆湯好喝與否？古人真的有講過嗎？相信民眾原本也只是曾聞「孟婆」之名而已。現代的電影、手機遊戲倒是把大家腦袋中空白之處給補上了。

真正的孟婆湯

那麼，到底孟婆是甚麼人？古籍中有沒有對她的外型和容貌有所描述呢？孟婆湯又是甚麼東東來的？大家死後是否一定要飲孟婆湯？孟婆湯用的是甚麼材料？此湯味道如何？關於這一連串問題，筆者嘗試盡力滿足一下大家的好奇心吧！

孟婆是大美女？鬼魂不肯喝孟婆湯是因為太難喝？點圖繼續閱讀《鬼王廚房》精彩內容節錄：

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孟婆是老婦還是美女？

說了這麼久，本章已解答了不少有關孟婆湯的疑問，例如：孟婆的辦事處的地址、孟婆湯出現的原由、孟婆湯的材料和味道、孟婆湯的藥效等。還有一個重要話題未講吧？孟婆到底長相如何？古籍中有沒有對她的外型和容貌有所描述呢？好吧！現在就向各位讀者揭曉！

讀者可上網看看《十殿轉輪大明王、孟婆娘娘》 及《十殿閻王：第九殿都市王》 兩幅圖，圖中均見到孟婆的辦事處以「孟婆娘娘」為名，堂上正中坐着一位有威嚴而面露微笑的仁慈老嫗。當然，她就是孟婆了（點擊放大瀏覽）：

然而，這樣描繪孟婆，有正確也有不正確之處。如果以《玉曆》為依據，孟婆的人物設定到底是怎樣的呢？「生於前漢。幼讀儒書，壯誦佛經。凡有過去之事不思，未來之事不想。在世惟勸人戒殺、吃素。年至八十一歲，鶴髮童顏，終是處女。只知自己姓孟。人故皆稱之曰〈孟婆阿奶〉。入山修真，直至後漢。」

孟婆生於漢朝，自小飽讀儒家經典，長大後則誦讀佛經。她珍惜當下，活在當下，仍在俗世生活時，勸人茹素和戒殺生。到了八十一歲之高齡，依然保有處子之身。雖已長出一頭白髮，但仍長有孩童般的容色。由於只知自己姓孟，故人皆稱之為「孟婆阿奶」。其後，她遠離俗世入山修真直至後漢；後來，更是被上天招為幽冥之神，以防鬼魂投生後仍記得前世往事。

由是觀之，畫孟婆乃一位有讀書人氣質的斯文人，可以；畫孟婆為一位慈祥和藹的女士，也可以；畫孟婆為一位滿頭白髮的長者，亦無不可。不過，如果把孟婆畫成為一位長滿皺紋、一臉老人斑的老婆婆，卻不可。當然，倒過來說，若像現代的手機或電子遊戲一般，把孟婆畫成為一位樣貌美艷、身材豐滿姣好的年青美女。筆者只有一句話送贈予你：「Don’t FF too much!」（點擊放大瀏覽）：

【延伸閱讀】除孟婆湯外，《鬼王廚房》亦介紹過回魂夜餐單及禁忌。你知道回魂餐為何不能放牛肉嗎？還有道菜原來用作測試逝者有否回來？（點圖繼續閱讀）：

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《鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化》書本封面

書名：鬼王廚房——舌尖上的地獄飲食文化

作者：施志明博士，香港史學會理事，香港珠海學院亞洲研究中心副研究員。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所，專研香港新界風俗文化及開埠初期發展史，著有《本土論俗：新界華人傳統風俗》，以及學術論文多篇。近年不時透過傳媒推廣本地歷史文化，如無線綜藝資訊節目《學是學非》、《粵講粵㜺鬼》擔任專家嘉賓、蘋果日報動新聞節目《港古佬》擔任專家主持。

潘啟聰博士，現職香港恒生大學社會科學系一級講師。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所，博士論文以文藝心理學角度分析蘇曼殊及其作品，畢業後致力文藝心理學研究。著有《當文學遇上心理學──文藝心理學概論》，以及學術論文多篇。近年研究興趣轉向以心理學理論分析鬼故事如何令人感驚慌之議題，並曾發表過〈恐懼在生活中蔓延. ——鬼故事的讀者心理研究〉、〈鬼故事的讀者心理研究〉等學術及會議論文。潘博士曾擔任過香港浸會大學文學院鬼文化學術周嘉賓，亦曾以〈口耳相傳的恐怖〉為題舉辦座談會。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】