港產驅鬼師三戰大馬水鬼　掟細路落海極兇殘　多得超強老婆幫手

港產驅鬼師胡秀聰處女戰即遇馬來西亞極惡水鬼，過程極兇險！趕極都唔走，仲專向細路埋手，好彩有超強老婆同神仙助陣。即睇胡師傅講述撞鬼經過同鬥法過程！（以下內容節錄自《茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷》。）

文：胡秀聰（港產驅鬼師，曾任ViuTV靈異節目嘉賓、網台靈異節目主持）

我的第一次驅鬼經歷是發生在一年一度的家庭大旅行上，目的地是馬來西亞，當時師傅知道我將會去馬拉，他皺著眉說：「我們茅山在馬拉有很多仇家，你要小心為上。」

我追問師傅緣由，師傅娓娓道來。原來當年祖師爺曾在馬拉工作（賣豬仔），當時華人地位低微，又怯懼於馬拉降頭邪術之下，祖師爺便出手替中降者解降，降頭王見咒術被破心生不忿，定下盟約跟祖師爺決戰。雙方實力旗鼓相當，最終祖師爺險勝，降頭王敗下陣來，根據盟約協定，降頭術從此不能離開馬拉一帶，如果離開馬拉，法力會降低一半以上，所以後世人稱茅山是降頭術的剋星。

當然這可能只是傳說，就算是事實，也都是幾百年前的事，甚麼決戰、盟約都隨著歲月煙消雲散。

見師傅煞有介事的叫我小心，我也只能附和著他，隨口應句：「知道啦，我又不是過去鬥法也沒和人結怨，我去旅行而已……」但世事無絕對，我的第一次驅鬼就是發生在馬拉旅程中……

水鬼掟細路落海極兇殘 幸得天份超高老婆助陣（點圖閱讀完整故事）：

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馬拉之行當中有段小插曲，思前想後，究竟寫還是不寫，內心交煎了好一段日子，寫會被人當作神經病，不寫又好像不忠於自己。

其實神明當中也有些是頗小孩子的，如哪叱、紅孩兒、觀音童子等等……祂們的性格跟小孩子差不多，都是貪玩調皮，當祂們降身時就算我這年紀的人也會小孩子化，經常笑臉迎人、動作多多，活潑開朗……至於那些給人形象嚴肅威武，萬人莫敵的神有時也有人性化的一面，畢竟祂們在世時也曾經為人，對人生有著相當認識和懷緬。

今次行程中有一天會玩水上樂園，水上樂園的另一旁是大型遊樂場，有各式各樣的機動遊戲。因太太水性不好，又怕曬太陽，所以我倆就決定只玩機動遊戲，另外一位妹妹和她男友也和我們在一起。我和太太喜歡玩機動遊戲，但樂園內的遊戲設施都很舊款式，比起我們在其他國家玩的最少落後十多廿年，難令我們提起興趣。

樂園面積頗大，直至行到另外一邊區域，忽然眼前一亮，一台我未見過的海盜船出現於我眼前。它跟以前的海盜船外型和玩法稍有分別，舊款的俯衝角度不到垂直九十度，運行時整個圓形軌跡約二百七十度，喜歡感受俯衝的離心感覺都尚算可以，但每次玩都總覺得欠缺一點點的快感……

這新款則不同了，是三百六十度旋轉的，整部船會劃足一個圓圈，在最頂端時我們的腳底會向著天，頭向地下，舊款有所欠缺的都解決掉，應該相當刺激好玩，我和太太二話不說就排隊去了。

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等了十多分鐘就輪到我們上船，妹妹和他的男友因害怕而沒有一起玩，只在船前方的有利位置替我們拍照。坐上後，工作人員的安全檢查搞了好一陣子。警示鐘響起，所有工作人員即時離開，正當準備開船的時候，神突然降身於我，但今次的神肯定不是常和我溝通的那位，因為祂的行為舉止活像一個小孩，我完全感受到祂的喜悅和點點緊張。當船開始轉動的時候，祂哇哇大叫，拍手歡呼，一路轉時祂一路叫喊著，興奮得手舞足蹈，笑聲和歡樂聲響遍整個海盜船區。

歡樂的時光特別快，船速開始減慢，落船前祂仍在哈哈大笑，到解好安全帶後，就歡天喜地回山了。我正想跟太太談起剛才有位我們共同認識的神（平時祂也有降身於我們）來玩海盜船的奇怪趣事時，只見太太表情十分凝重。我問她甚麼事，原來剛才一位常降她身的男神也在開船前來到，說要想用太太的肉身感受一下速度感，結果玩完之後說有點不適，沒錯！一位極威猛的神玩機動遊戲後不適！在太太意識內休息一會後，祂就回山了。我跟太太說起某某神也來過玩遊戲，她說她知道，因為認識我多年，知我玩機動遊戲時絕不會大喊大叫，剛才發出聲音的肯定不是我。

我們和妹妹會合後，妹妹第一句就問：「哥，剛才玩遊戲時是你嗎？聲音好像是由你發出，但又完全不是你的風格，甚麼事呀？」她一臉好奇，我告知他們剛才的事，他們笑翻天，邊拭擦著笑出來的淚水，邊說怎麼可能某某神和某某神會跟你們一起玩機動遊戲，太天方夜談了吧……？

所以之前我考慮了很久，究竟寫還是不寫，要寫與神一起的奇怪趣事，我想最少可以寫十篇八篇單元。其實神也有很多遺憾和不為人知的事，並不是想像中的全能和高不可攀，但我怕發表後，以後就要背著那句經典對白做人：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿……」

馬來西亞之行也在此收筆……

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《茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷》書本封面

書名：茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷

作者：胡秀聰，港產驅鬼師，自小一直堅持不信世上有鬼，但鬼總與他有緣，歷盡靈異怪事後，終於修道成為全職驅魔師。曾任ViuTV靈異節目嘉賓及多個網台靈異節目主持，亦於網上發表驅魔時的真實靈異個案。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】