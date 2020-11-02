16歲青年約會女網友後嫌對方醜　吃完千元大餐未付錢便逃走

現時不少民眾都會上網交友，部分甚至修成正果、成為伴侶，但當中也會出現功利之徒。內地一名年僅16歲的男網民「鹹魚阿南」，近日和網戀對象相約見面，並上餐廳吃飯，點了價值1000多元人民幣的大餐。 怎料由於覺得女方本人和照片有落差，男方後悔赴約，最後假借上廁所之名臨陣脫逃，留下帳單予女方付款，更在網上嘲笑女方長得太醜，還抱怨道「提前開了房真的浪費」 ，無禮行徑令網民狠批是「渣男」。

「鹹魚阿南」表示，自己和網戀對象約出來見面，為此更特地到旅館提前開房間，未料素顏的對方長相跟照片看上去根本不是同一人，讓他感覺受騙，當下心情極度低落，因此決定享受完一桌子佳餚後，便趁機溜走，飯錢也不想給，並馬上去旅館退房拿回押金。他事後更在網上稱女方本人難看，讓他反感。

由於覺得女方本人和照片有落差，男方後悔赴約。（網上圖片）

原以為「網戀變真愛」的女方見男子上了廁所多時仍沒回來，遂察覺有異，結果一看信息，才發現男方拋下一句「妹子，我走了，黑名單見」便逃去無蹤。為此她無奈稱：「你不喜歡就不喜歡，為什麼要跑？至少吃飯的錢要平分吧？現在吃了1000多元，很多都是你點的，你還有良心嗎？我身上錢也沒帶夠，你能回來嗎？」慶幸的是，女方最後在親友幫助下成功付了飯錢。

網民紛紛痛批「鹹魚阿南」不要臉，行為太傷人。（網上圖片）

事件曝光後，網民紛紛痛批「鹹魚阿南」不要臉，行為太傷人，沒必要這樣耍人，更有人認為他才長得醜，用什麼臉嫌棄人家，「素顏都很好看了、你怎麼不看看自己長哪樣」、「素顏來見面才是誠意好嗎」。

（綜合報道）