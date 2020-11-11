出生時僅0.9磅　湖南超早產兒「巴掌寶寶」搶救169天後出院

湖南一名超早產兒出生時體重僅約400克（0.9磅），由於女嬰出生時只有成年女性手掌那麼大，於是被醫護人員稱為「巴掌寶寶」。 經過當地醫院15個學科80餘名醫務人員169天的救治後，巴掌寶寶的體重增至2980克（6.6磅），身體狀況達到出院標準，即將順利出院。據悉，這是湖南省成功救治的出生體重最低、全國成功救治的出生體重並列第二低的超早產兒。

巴掌寶寶經過169天的救治後出院（點圖放大）：

內媒《長沙晚報》9日報道指，嬰兒的媽媽是35歲高齡產婦，這一胎在她進行胚胎移植手術後艱難保胎，她孕期有妊娠期高血壓，因「胎盤早剝、宮腔積血」於5月24日在湖南省婦幼保健院進行剖腹產，嬰兒出生時胎齡僅25+5周，體重僅400克（0.9磅）。

女嬰出生時只有成年女性巴掌大，胳膊沒有成人手指大，腳掌只有成人拇指大，全身皮膚吹彈可破，血管隱約可見，透過薄薄的皮膚甚至能看到微微跳動的心臟。由於嬰兒出生時有輕度窒息史，出生後24分鐘即轉入深切治療部。

醫院的醫護人員隨即組成救治小組，對巴掌寶寶進行24小時專人護理。醫護人員從微量餵養開始，用注射器抽取奶液後使用注射泵注進她的胃內。開始時，每次僅餵0.5毫升的奶量，然後逐漸加量至1毫升、1.5毫升、2毫升……這樣一點點的持續增加。出生後92天，巴掌寶寶成功停止靜脈輸液，完全過渡到腸內營養，體重也順利增長。在出生後133天，巴掌寶寶順利可以自己吃奶。

巴掌寶寶住院期間曾遇上不少緊急情況，經歷了新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、支氣管肺發育不良、肺動脈高壓、顱內出血、新生兒肺炎、動脈導管未閉、真菌感染、急性壞死性小腸結腸炎、早產兒代謝性骨病、早產兒視網膜病、巨細胞病毒感染等病症，其救治涉及新生兒科、新生兒外科、眼科、耳鼻喉科、醫學遺傳科、婦產科等15個學科、 共有80餘名醫務人員。

經過169天的救治，如今巴掌寶寶的體重已增至2980克（6.6磅），無呼吸困難，僅需間斷吸氧，身體狀況達到出院標準，終於可以回家。

（綜合報道）