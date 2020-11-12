稱「死了的中國人才是好中國人」　英雄聯盟韓國選手遭停賽罰款

電競遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）吸引全球玩家關注。據外媒報道，《英雄聯盟》韓國LCK賽區SANDBOX Gaming戰隊的打野選手金長謙，上周六（6日）在中國某個平台直播時，以韓文發表大意為「死了的中國人才是好中國人」的句子。 韓國Riot Games及SANDBOX Gaming戰隊周三（10日）表示，金長謙被停賽共12場，以及罰款400萬元韓圜（約合2.8萬港元）。

報道指，金長謙上周六在一場遊戲結束後在舉報頁面打出相關句子，當時正在進行直播，其隊伍中有兩名中國選手。韓國Riot Games其後在官網發聲明稱，金長謙因在直播過程中出現不符合職業選手身份的不當表現，遭到停賽3場比賽（BO3）和罰款100萬韓圜（約合7千港元）的處罰。

金長謙所屬的SANDBOX Gaming戰隊亦在社交媒體上表示，對金長謙處以禁賽9場比賽及罰款300萬韓圜（約合2.1萬港元）的處罰，並要求他做30小時的社區服務。SANDBOX Gaming戰隊指，將教育所有玩家使用歧視性語言或發出種族主義言論的嚴重性和危險性，並繼續定期教育和檢查，以免同類事件再發生。

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（綜合報道）