《英雄聯盟》比賽爆出疑似辱華事件？中國玩家：為什麼選瘟疫之源

全球知名的電競遊戲《英雄聯盟》（League of Legends／LoL）正在舉行「季中直播馬拉松」（Mid-Season Streamathon）的賽事，知名強隊 T1（舊名 SKT T1）更在 5 月 28 日的賽事中被中國隊伍 TES 淘汰。不過在中國玩家間，並非集中討論 TES 的比賽表現，反而是 T1 選手在 ban&pick 階段的行為，更直指涉及辱華問題，到底是什麼一回事呢？

比賽前的 ban&pick

對《LoL》有一定認識的話，都會知道遊戲中的積分對戰和電競比賽都有特定的 ban&pick 階段，比賽雙方會輪流禁用 5 隻英雄，以及選用 5 隻將進行比賽的英雄。而在 28 日 T1 對 TES 的比賽中， T1 上路選手 Canna 首選先亮出圖奇（台港澳玩家多稱作「老鼠」），最後在讀秒階段再換出特朗德並按下決定。在一般玩家眼中，這個先亮出某英雄，最後再轉另一隻鎖上，是平常不過的事情，但今次在中國玩家眼中卻認為是辱華事件。

T1 上路選手 Canna 首選亮出圖奇（畫面中的選手為 T1 中路 faker）（《LoL》季中比賽直播截圖）

最後改選特朗德（《LoL》季中比賽直播截圖）

「瘟疫之源」圖奇

比賽完結後，中國玩家在虎撲的《LoL》討論區，開了一篇「淺談MSC第一天的比賽，以及個別LCK選手的敏感行為」為題的貼文，指出 Canna 首選先亮出圖奇是令人覺得敏感和狹隘。對於主要在台港澳服遊玩的玩家來就，可能也不太了解中國玩家的考量，因為我們接觸的英雄名是圖奇／老鼠，但中國玩家較常稱呼英雄的稱號，而圖奇的稱號則是「瘟疫之源」。

再一次滿地玻璃碎

不少中國玩家在貼文下留言，認同這一種說法，認為在 142 個英雄中（已減去被禁用的 6 隻），為何要選一隻「無可能」出埸的「瘟疫之源」呢，因此覺得 Canna，甚至 T1 的教練都其心可誅。雖然有部分中國玩家認為這是過份推測，但很快就有玩家批評，指重點在「瘟疫之源」的「源」字中，認為 Canna 是在諷刺中國是肺炎的源頭。但另一個問題又來了，韓國版《LoL》中，圖奇的稱號是「瘟疫鼠」（역병 쥐），並非中國版的「瘟疫之源」，那到底 Canna 有沒有中國玩家所指責的意思呢？大家可以自行推測，但答案就只有 Canna 自己知道了。

↓↓↓中國玩家回應（按下圖放大睇）↓↓↓

資料來源：虎撲