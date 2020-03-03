英雄聯盟│土耳其版阿璃一句中文紅遍中國？內地粉絲湧入IG比心心

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土耳其籍美女電競選手Su Kaykılmaz日前在instagram上發佈了一張美照，照片搭配了一句中文註解「感謝以下（大家），我很高興見到你（們）」，引來華語圈網友的關注。

土耳其電競選手Su於IG以簡體中文發文成內地網民熱話。（IG@sylchasie）

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Su Kaykılmaz從2018年底便效力於《英雄聯盟》土耳其賽區的戰隊HWA，負責「中路」位置。該戰隊在去年四月改組為伊斯坦堡野貓隊（Istanbul Wildcats，IW）。Su在網路上以暱稱「Sylchasie」聞名，並且不時在Twitch上進行遊戲實況直播。

網民大讚Su Kaykılmaz仙氣十足。（IG@sylchasie）

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除了電競以外，Su的Youtube頻道上也有若干美妝和角色扮演相關的影片，可以看出她對於角色扮演的熱愛，其中又以《英雄聯盟》的角色——九尾妖狐阿璃最常佔據她的版面。

Su於IG分享cosplay成「九尾妖狐阿璃」的美照。（IG@sylchasie）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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