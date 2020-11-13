小霸王發聲明稱沒破產　傳聞屬傳媒擺烏龍但風光不再卻是事實…

針對目前網絡上傳言小霸王被破產的消息，如今小霸王聲明：我不僅沒有破產 我還要慶祝成立33周年。近日，小霸王文化發展有限公司被申請破產重整，申請人為殷小雲，同時，法定代表人馮寶倫已被法院列為限制高消費人員，限制消費令由中山市第一人民法院下發。

小霸王聲明公司並沒沒申請破產（按圖了解）：

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受「小霸王」品牌持有人委託，廣東益華集團投資有限公司在小霸王官網上發表聲明稱，近期「小霸王被申請破產」的小霸王實際上是「小霸王文化發展有限公司」，係曾與小霸王合作的協力廠商經營運作VR產品開發方，現與「小霸王」品牌或產品無任何關聯。

小霸王聲明沒有破產的檔顯示，「小霸王」品牌持有人授權廣東益華集團管理經營「小霸王」品牌，並通過商標授權和商號許可的方式與協力廠商合作開展各類產品的生產經營活動。

不僅小霸王聲明沒有破產，而且目前已有數十家以「小霸王」為商號的項目公司生產經營包括教育產品、遊戲產品、影音器材、家用電器等數十類產品。「小霸王文化發展有限公司」與小霸王已在2019年初停止合作，現與「小霸王」品牌或產品無任何關聯。

訪問小霸王官網，就會彈出這則聲明。值得一提的，小霸王官網上還在宣傳慶祝小霸王集團成立33周年（1987-2020）。小霸王聲明沒有破產，看來這又是一次媒體出現的烏龍事件。不過從小霸王聲明沒有破產的實踐當中，也不難發現小霸王如今面對的困局。

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小霸王聲明沒有破產，但風頭早已不如當初。

曾經的小霸王，憑藉其遊戲機、學習機產品風靡全中國，1994年小霸王鼎盛時期，年產值超過10億人民幣。而「望子成龍小霸王」則是成龍代言的小霸王學習機的經典廣告詞。相信不少80後聽到這兩句廣告詞都會勾起滿滿的回憶。

而就在小霸王被申請破產的消息傳出前不久，有網絡文章報導稱小霸王國產遊戲主機專案重啟，引起了很多網友們的轉發和熱議。不過小霸王回應稱是假的，小霸王表示，鑒於近日傳言公司與AMD合作的小霸王主機專案重啟，公司在此鄭重聲明如下:

截止至聲明發佈之日，小霸王主機專案仍處於暫停階段。如有協力廠商假借我司名義對外宣傳或簽署各種合同、協定，我司將保留追究其法律責任的權利。強烈呼籲各位行業同仁、投資者在簽署合同前及時核實專案資訊，避免造成任何損失或產生不必要的法律糾紛。

在互聯網時代到來，電腦、手機等電子產品已經遍地開花。隨着科技的進步，遊戲機逐漸變得被邊緣化。在網絡新時代中，既可社交亦可玩網頁遊戲，誰還會記起那個需要用卡帶連接電視的小霸王遊戲機呢？儘管小霸王聲明沒有破產，新時代已經將小霸王遊戲機遠遠拋在了後頭。

雖然小霸王聲明沒有破產，但無法像SONY和微軟那樣培育出出色的生態，最終還是難以延續往日的輝煌，希望小霸王能夠儘早走出困境，畢竟這是我們一代80後的回憶。

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PlayStation 5將於11月19日在香港發售（內地則未公佈會發售），不過僧多粥少，很多玩家都表示買不到機，而且Sony表示為防止在疫情下做成排隊人潮，全球劃一不設店鋪現貨，結果不少網民轉到PS官方facebook留言，更貼出Xbox S/X照片：「轉會了！」

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