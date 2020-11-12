PS5 / PlayStation 5主機首波開賣　體壇電玩迷有人歡喜有人愁

PS5 / PlayStation 5開買，令全球電玩迷高度關注。作為「次世代」的主機，今天率先於7個國家開賣，惟出現一機難求的現象。不過，廠商亦回饋一眾忠實玩家，其中包括曾與PS推出聯乘球鞋的保羅佐治（Paul George）以及電玩迷之一的當錫（Luka Doncic），他們更獲得一個尊屬他們的刻名獎牌，實在令人羨慕！

每代電玩家用遊戲機的更替，總備受全球「機迷」關注，甚至掀起一陣搶購潮，實在是一機難求。不過，在貨源供不應求下，還是有一班幸運之人得到廠商「垂青」，率先向他們送上最新主機，保羅佐治便是表表者。

次世代主機PS5開賣一機難求。（直播截圖）

《NBA2K21》更新球員戰力前30位（按圖放大）：

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保羅佐治是NBA球壇中數一數二的電玩迷，更於個人PG簽名鞋推出PlayStation配色，足證他與PS的好關係。廠商如今推出PS5，當然少不了向保羅佐治送上最新主機，更製作特別獎牌。次世代主機一到手，保羅佐治亦急不及待在社交媒體上炫耀，更大讚新主機「漂亮」，表明會拍攝開箱片，這位忠實玩家果然名不虛傳。

保羅佐治是名副其實的「PS迷」，其簽名鞋甚至推出PlayStation的配色。（官方圖片）

保羅佐治急不及待大曬PS5新主機。（instagram截圖）

由廠商送上專屬保羅佐治的「PS5獎牌」。（instagram截圖）

每名優先獲贈PS5的機迷都會得到尊屬獎牌，保羅佐治的獎牌刻有「6次入選全明星，從球場到主機，我們會與你同在，這是送給你的。」至於另一位有幸優先獲贈PS5的是超級新人當錫，他也是圈中數一數二熱愛電玩之人。雖然他未有如保羅佐治大曬主機，不過也上載刻有「NBA一隊、從歐洲紀錄者到NBA創造傳奇」的獎牌，廠商更特地用西班牙文以「神奇男孩」來形容當錫，非常用心。

年紀輕輕的當錫也是資深電玩迷。（Getty Images）

當錫

當然有人歡喜亦有人愁，曾於2016年里約奧運贏得400米自由泳金牌的賀頓（Mack Horton），卻未有如兩位球星般幸運。澳洲為首波開售的7個國家之一，賀頓像其他機迷一樣於網上搶購，無奈他還是慢了一步，光碟版主機已被搶購一空。未知廠商看到賀頓的渴求，會否向他送上遊戲機，一圓他的PS5夢呢？

賀頓為澳洲著名泳將，曾於上屆奧運勇奪自由泳金牌。（Getty Images）

可是他沒那般幸運獲贈PS5，螢幕中看到以紅色字標記的「缺貨」便我見瘤憐。（instagram截圖）

同場加映，NBA著名父子組合（按圖放大）：

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