成都漢腹部生腫塊劇痛難忍　就醫始知食酸菜魚釀禍　醫生：險喪命

成都一名61歲男子老黃的腹部長出一個腫塊，劇痛難忍。他以為自己罹患癌症，到醫院求診後，才驚悉自己的腸道被魚骨刺穿，憶起兩個多月前曾食用酸菜魚，自那時起腹部就隱隱作痛。 醫生表示，老黃腸道被魚骨刺穿的部分已經形成膿瘍，如果未予及時治療，感染愈發嚴重的老黃很可能命懸一線。在手術後，老黃現已康復出院。

據老黃憶述，前段時間，他年過8旬的母親想到兒子喜歡吃酸菜魚，特地煮了一大鍋。沒想到，美味的魚片卻引發了意外。連續2個多月以來，他總是感覺左側腹部隱隱作痛，他一開始以為是腸胃炎發作，吃了好幾種藥，但症狀反而愈加猛烈，腹部更生出一個腫塊。

酸菜魚味道鮮美，但若不慎將魚骨吞落肚，竟然可能引發致命危險。（資料圖片）

老黃的家人頓時慌張不已，認為老黃罹患了惡性腫瘤，於是心急如焚地帶他到醫院胃腸科求診。醫生在檢查後發現，「腫瘤」是虛驚一場，老黃的症狀是魚刺引發的「結腸異物穿孔伴腹腔膿腫」，但若不及時動手術，隨時也有生命危險。

專家團隊商議後，決定先控制感染再行手術。11月5日，醫生為老黃實施了「腹腔鏡下橫結腸部分切除術」，取出了惹禍的魚刺並清除了膿腫，同時完成了一期腸道吻合。術後，老黃恢復良好，現已康復出院。

醫生表示，魚刺卡喉的情況常見，但進入腸道並穿破引發膿腫的情況確實少見，而除了魚刺之外，常見惹禍的異物還包括雞骨、鴨骨、棗核、假牙等，患者主要以中老年為主。進食匆忙或注意力不集中，是造成異物卡喉的重要原因之一。

據介紹，多數人遇到異物卡喉，可能會靠吞嚥飯菜，來將魚刺「嚥下去」；有些人會選擇喝醋，認為醋可以將堅硬的魚刺軟化。不過，這些所謂的常識都是錯誤做法，很可能因此增加併發症、為手術增添困難。醫生表示，異物誤入咽喉和食道後，還應立即就醫，避免延誤治療。

（紅星新聞）