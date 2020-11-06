上海女花逾10萬噴過百枝香檳「慶生」　窮爸慘賠數年打工積蓄還錢

生日雖然值得慶祝，但仍要「睇住荷包」。上海1名20多歲女子今年5月在卡拉OK與友人「慶生」，訂購共價值約12萬人民幣（約14.2萬港元）的貴價洋酒路易十三和150支香檳，但狂歡過後卻無錢付款，被店家告上法庭，父親幫忙償還4萬多元酒錢。檢察官表示，被告為滿足一時快感，卻「將父親幾年打工賺的錢在短短數個小時內揮霍殆盡」，呼籲市民理性消費。

上海女子今年5月到卡拉OK店開派對，花約12萬多人民幣，事後卻「走數」，要由父親幫忙還款。（微博圖片）

事發今年5月20日，事主石媛（化名）與3名朋友到卡拉OK包廂狂歡，石媛向店家謊稱舉行生日派對，下單1瓶近5萬元人民幣（約5.8萬港元）的「路易十三」，以及150支單價398元人民幣（約464港元）的香檳，連同其他收費，她需支付逾12萬。不過，石媛一行人玩到凌晨5時，享用過洋酒、生日蛋糕，並噴灑過百支香檳後，卻拒絕支付任何費用。

卡拉OK店負責人表示，石媛為店內常客，在派對前打電話預訂酒水和包廂，未料對方會欠款。警方調查時則發現，石媛實際生日在8月，事發當天僅以生日為由舉辦「520狂歡派對」，石媛到店家時也沒有準備好應付金額，她本人沒有穩定工作，父母均從事體力勞動工作，根本沒有能力負擔當晚的消費。

涉事女子預訂貴價洋酒，更買150支香檳，與友人狂歡一整晚。（微博圖片）

石媛父親事後花自己積蓄，向店方還款4萬多元的酒錢，但石媛仍需負上刑責，最後被判詐騙罪成，判監2年，緩刑2年，罰款5000元。檢察官回應案件時稱，被告的家庭不富裕，但她卻喜歡享受高檔消費，更在「520」當晚，為滿足一時快感，將父親打工數年積蓄「揮霍殆盡」，自己也受刑責，希望藉此提醒民眾理性消費。

（綜合）

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