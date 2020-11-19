僅因懷疑被偷28元　深圳母竟用按摩板打死12歲親女獲刑

常言道虎毒不食子，然而深圳龍崗一名母親阿芳（化名），卻竟因懷疑12歲的女兒小潔（化名）偷拿自己28元人民幣，於是用塑料按摩板暴打女兒致其因失血性休克死亡。龍崗法院周三（18日）審理認定阿芳故意傷害罪成，判處有期徒刑10年。

案件於龍崗法院宣判。（網上圖片）

案情指，小潔去年10月隨母親來到深圳，二人一起借住在親戚家，其中阿芳在餐館打工，小潔則暫時輟學。今年2月某晚9點，阿芳懷疑女兒偷了自己錢，遂讓她趴在臥室床上，然後從鞋櫃上拿了一根塑料按摩板朝其大小腿後側、手掌心等部位擊打。事後小潔躺在地板墊子上休息，惟至晚上11時許，親戚發現小潔有異樣後，立即將其送院救治，可惜她經搶救無效，回天乏術。

經鑑定，小潔符合鈍器作用雙側上、下肢致大面積的皮下出血、軟組織挫傷引起失血性休克死亡。而案件審理期間，死者父親及被告父親皆向法院出具諒解書，被告阿芳也深感悔恨哭斷腸，表示無法原諒自己的行為，其每天都活在痛苦與後悔中，在場家屬亦全程痛哭流涕。

最終，龍崗法院審理認定阿芳故意傷害他人身體，致他人死亡，行為構成故意傷害罪，但考量其歸案後如實供述犯罪事實，認罪態度較好，當庭認罪，依法可從輕處罰，遂作上述判決。同時，法官提醒家長對孩子的教育切不可逾越理性，於日常管教中必須控制好自己的情緒，避免出現過激行為或言語，造成無法彌補的創傷。

（南方都市報）