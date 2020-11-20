【驚險有片】廣珠段高速連環車禍　私家車被撞後連滾數圈直墮橋底

廣澳高速廣州往珠海方向一段橋面上周三（11日）發生連環車禍，事發一刻的驚險片段近日在網上曝光。 從影片可見，一輛白色貨車突然失控撞向前方正常行駛的私家車，私家車被撞後就從超車道一直翻滾至應急車道，其後更越過橋邊護欄直墮橋底。 中山交警周四（19）通報稱，事故車上的5名駕乘人員全部按規定佩戴上安全帶，事故中僅受輕傷，均無生命危險。

一輛私家車停泊在應急車道，後面一輛白色貨車正向前行駛。（監控畫面）

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監控畫面所見，事發時高速公路上有一輛私家車停在應急車道，車上一名男司機下車檢查車輛。在他打開車門時，後方一輛貨車突然失控傾斜撞向前方另一輛行駛中的私家車。私家車被撞後朝應急車道方向翻滾，男司機看到後迅速跑到一旁躲避，驚險避過車禍。

私家車則翻滾之勢不止，甚至越過橋面護欄，從20米高的高速公路直墮橋底下方的農田，車輛整體損毀嚴重。事故發生後，有傷者躺在地上等待救援。交警，消防，路政等部門先後往現場救援。

另一個角度看連環車禍驚險一刻。

至於發生連環車禍的原因，監控畫面顯示，貨車失控前疑似輾過路面上一個黑色障礙物。網上流傳消息指障礙物是一個千斤頂，是在應急車道停車男司機特別放置，目前是要提醒其他車輛，未料因其體積太細小致發生意外。

不過，中山交警闢謠稱，貨車是因為撞到路面橋樑的伸縮縫，才會失控撞向前方，具體事故原因仍在調查處理中。據介紹，橋樑伸縮縫是為了避免建築構件在溫度變化的時候，由於熱脹冷縮產生的溫度應力，破壞建築物而預留的縫隙。

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（綜合報道）