「韓國泡菜源於中國」？　百度百科條目捲文化之爭一改再改

中韓之「爭」近來從韓服漢服蔓延至泡菜，觸發點是中國主導制訂的國際標準ISO 24220《泡菜（鹽漬發酵蔬菜）規範和試驗方法》順利獲批。 一名韓國教授近日就向中國的「百度百科」表達抗議，指在「泡菜」詞條中，「韓國泡菜源於中國」的表述屬於錯誤。

中國主導制訂的國際標準ISO 24220《泡菜（鹽漬發酵蔬菜）規範和試驗方法》順利獲批。（中新社）

據韓聯社報道，韓國誠信女子大學教授徐坰德在周二宣稱已向百度百科發送電郵，就「泡菜」詞條中「韓國泡菜源於中國」的表述表示抗議，認為是「明顯的錯誤」，要求百度方面糾正錯誤的資訊。百度百科其後就將上述表述刪除。

百度百科刪除「韓國泡菜源於中國」後，反而引起不少中國網民不滿，批評是「屈服於外邦壓力，做了文化盜賊的幫兇」。百度百科在周二（8日）晚上透過官方微博發文回應，指是根據權威媒體及學術文章完善「泡菜」、「韓國泡菜」詞條。

韓國泡菜的源起，成為中韓之「爭」繼韓服漢服後另一個焦點。（中新社）

從網站上可見，「泡菜」詞條中「韓國泡菜」的內容，已刪除原有「製作泡菜已有3000多年的歷史，韓國泡菜源於中國」的表述。至於「韓國泡菜」詞條則加入一段「起源爭議」，內容引述媒體報道指出韓國泡菜有深厚中國儒家文化痕跡，例如《詩經》中的「菹」在中國的字典中被解釋為酸菜，「正是這種醃製的酸菜傳入了韓國」。「起源爭議」並提及，「韓國的泡菜經歷了幾個重要階段，最初三國時代由中國傳入」、「2020年12月8日，有媒體報道稱：韓國教授抗議韓國泡菜源於中國說，抗議『韓國泡菜源於中國』的表述」。

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百度百科在回應中有解釋，「最初三國時代由中國傳入」的表述，實際是韓國方面的說法，來源是韓國農水產物流通公社北京農業貿易館館長鄭雲溶的《泡菜(Kimchi)——韓國代表性的傳統發酵食品》文章，「在1300年前的韓半島三國時代中國醬菜傳到了韓國，並結合韓民族的飲食習慣不斷發展演變成了今日的韓國泡菜。」

（綜合報道）