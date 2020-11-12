【又來自韓國】漢服抄韓服掀網戰　韓國轟中國網民用動漫古裝做例

韓國起源說再有新猷，繼端午節、孔子和朱玩璋起源韓國後，最近又出現漢服應為韓服的爭論。事緣一張內地古裝劇的演員自拍照，掀起所穿服飾是漢服抑或韓服爭論？事件更升級至中國和韓國的網民論戰，事件升溫令中國官方機構出聲明回應。究竟這次網民罵戰上看中國文化復古運動發展，有怎麼可值得檢討？

華人圈流行漢服文化，近年世界各地均有發起漢服文化活動。 （資料圖片）

事件起因是內地演員許凱最近演出時代背景在明朝的新劇《尚食》，11月4日晚他在社交媒體貼出一張該劇自拍照，導火線就是許凱所穿的戲服，有個別網友認為造型像韓國古裝電視劇的戲服，引致劇集製片人于正回應說這是明朝漢服。上述言論被一些韓國網民搬到當地社交平台，並登上韓國網上熱搜，引發熱議，本來在內地社交媒體內的事件，發展至中國和韓國網民的服裝源流爭論戰。

內地劇集《尚食》，以明朝為背景。（網上圖片）

《尚食》制片于正在IG貼出例子，說明明朝時期衣冠服飾（圖中戴帽照為許凱引起爭論的照片），指出高麗沿用明朝制度。（微博）

由許凱所演古裝劇《尚食》講述的年代在明朝。近年華人圈掀起漢服風，之所以引起大家的質疑關鍵在於許凱自拍中的帽子，在中國的古裝劇中，大部份都是清宮劇，明朝時期較少出現。而在韓國，大部份的古裝劇發生在高麗時期，這個時期高麗是明朝屬國，高麗沿用了明朝的衣冠制度（亦有本土的改動），而韓國古裝劇中男子都會佩戴大帽。對於愛看韓劇而不了解歷史的觀眾，在電視劇影響下會把大帽與韓國聯繫起來。

【劇集制片與中國官方回應】

國產劇仿古裝韓劇造型落人口實

對於是次漢服韓服事件會升級至兩地罵戰，除了韓國流行韓國起源說外，亦有評論指出中國網民亂引製作粗劣的國產古裝劇和Cosplay服飾為例證，引起韓國網民誤會。例如FB專頁「漢服歸來」便指出，當初清宮戲氾濫，亂改歷史，中國網民只記得清代衣冠而不知漢唐宋明，韓國人又拿中國本應該是滿清髮型和滿清服飾來攻擊中國古風漫畫作者。微博歷史漫畫作者狐周周更指出，這是影視劇多年來輸出清宮戲，而除清朝以外所有古裝劇造型胡亂編造的苦果。

另一方面，部份網民知識水準欠佳，漢服理應指服飾完全按照出土文物的形制製造的衣服，形制要求嚴謹，但網民回應韓國人的時候卻拿中國電視劇胡亂異想天開的造型和內地魔幻古風漫畫做例子。近年內地漢服運動流行一種二次元（架空、幻想、虛構）風潮，部份商家把漢服與動漫cosplay結合，把仙俠劇人設引入於「漢服」熱上，網民以這些虛擬例子做例來回應韓方，難免遭人話柄。更有評論指出，韓國在繼承明朝衣冠時已作出本土化，可是部份內地製作卻把韓國已本土化的服飾風格仿傚回來，這無異於坐實了韓國人指責漢服抄襲韓服（朝鮮服）的證據。

內地流行的仙俠劇，雖然是古裝造型，但大多架空歷史，造型亦參考了動漫元素，服飾並無高度還原歷史。圖為劇集《從前有座靈劍山》劇照。（網上圖片）

內地亦有非清代背景的古裝劇，製作認真，高度還原歷史造型，可惜這類影視作品製作耗時耗資金，並非主流。圖為以唐朝玄宗年間為背景劇集《長安十二時辰》。（網上圖片）

根據「漢服歸來」專頁考證，韓國人一口咬定圓柱平頂帽子是韓國獨有，但這種圓柱形桶狀平頂帽子在明代是十分普及，外形和朝鮮黑笠相似，但是材質細節和用途場合完全不同，中國多有冒頂，在製作工藝材質上，朝鮮黑笠多用竹篾纱罗，明代多用纏棕，俗稱纏棕帽，這種帽子一般是明代中軍巡捕官常戴，當然一些僧道也會戴類似的這種平頂圓柱帽子，名叫迦羅笠，但是帽檐更大更寛，其歷史最早追溯唐代就已經形成，從唐代、五代、宋元明清一直都有傳承，是中國傳統的笠帽。

這次事件亦被歸類為近年「韓國起源論」爭論點之一，韓國起源論是指朝鮮半島為其他國家文化發源地的觀點。具體表現包括將中國、日本乃至世界的文化與技術指稱為朝鮮半島所創造和發明，宣稱他國名人是韓國人的後代，以及宣稱某名人具有韓國血統等。此理論是造成中國、日本、台灣部份民眾反韓的主要原因。

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