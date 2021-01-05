哈爾濱動漫展兩coser擺大尺度姿勢惹議　主辦方：禁止參加

近日，黑龍江省哈爾濱市的一場動漫展上，有2名cosplay愛好者在現場擺出大尺度動作，引來不少人圍觀拍照。現場一度有保安人員上前阻止2人的不雅行為。 事發後，主辦方「熊爪動漫」發聲明指，決定禁止涉事人今後參加主辦方組織的動漫展。

事發於1月1日，在哈爾濱動漫展上，2名cosplay愛好者分別扮成「兔女郎」和「男僕」，並頻繁有親密的舉動，2人在地上擺出不雅姿勢，引來大量人圍觀拍照。

此後，現場有拍照的人起哄到「再靠近點」，2人動作更加露骨，還當眾擁吻。隨後，現場的工作人員出面勸阻並立即聯繫報案制止了2人的行為。

現場視頻及照片在網上流傳後，引發網民熱議：

「低俗！這正是國家現在倡導抵制的。還有那麼多拍照的」。 「動漫展不是看你做愛的，真有本事就全脫光」。 「漫展有一半都是未成年呢，噁心的人」。 「走錯展會了，兩性知識展會跑到動漫展會了」。 「現在各地的漫展都越來越像色情展了，乾脆改名得了，叫色展」。

事件在網絡上進一步發酵，女性涉事人回應指，自己剛加入這個圈子，「不算是二次元」，只是喜歡看動漫。她又回擊網民稱，不願意看就「滾遠遠的」，「背後議論的人，逮住打死」。

主辦方熊爪動漫於翌日發聲明表示，「經過證實，涉事男女和本動漫社沒有任何合作，並決定禁止當事人今後以任何方式參加本動漫組織的漫展。會繼續調查此事，如果發現除視頻內容當事人外有其他參與者，會一併執行上述決定」。

主辦方稱，今後一定加強管理，爭取徹底杜絕此類事件的發生，維護二次元愛好者及哈爾濱漫展的良好形象。

（網易新聞）