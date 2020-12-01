盤點8位日本二次元最美女聲優　《鬼滅》戀柱絕不比禰豆子遜色

日本漫畫《鬼滅之刃》近年人氣持續高企，漫畫之後更被改編成電視動畫及電影劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》。除了漫畫的虛構角色深受粉絲喜愛外，連帶為角色配音的聲優都迅速引起外界關注，當中聲演竈門禰豆子，現年26歲的鬼頭明里在早前更登上熱搜版面。趁此機會，介紹大家認識8位日本美女聲優。

竈門禰豆子角色風靡不少影迷，順帶連為她聲演的鬼頭明里都獲得關注。（《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》劇照）

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》10月在日本上映時，率先打破當地多項票房紀錄。除了虛構角色深受大眾喜愛外，當中為虛構角色配音的一眾聲優都獲得不少影迷關注，特別是為禰豆子配音的鬼頭明里。出道6年的她憑著禰豆子獲大眾關注，再加上她本人婉如禰豆子一樣可愛，自然俘虜更多影迷。

鬼頭明里以禰豆子一角拿下「Newtype動畫大賞」女聲優獎冠軍，實力終獲肯定。（《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》劇照）

而鬼頭明里去年更首以歌手身分出道，並在東京、大阪及名古屋等地方開了個人演唱會。除此之外，她還推出她首本個人寫真集，挑戰更多不同類型的工作。難怪鬼頭明里被稱為是「可愛與實力兼備」的聲優。

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花澤香菜曾為《東京喰種》的「神代利世」配音。（《東京喰種》劇照）

除了鬼頭明里外，同樣有為《鬼滅之刃》配音的花澤香菜，她的人氣都絕不比鬼頭明里遜色。現年31歲的花澤香菜，其實在成為聲優前，曾是童星。在2006年為《ZEGAPAIN》女主角守凪了子配而一嗚驚人，但她當時仍不是聲優。直到她加入川澄綾子所屬的大澤事務所後，她正式踏上聲優之路，川澄綾子現在仍經常給她技術指導。

花澤香菜曾為不少有名的虛構角色配音，當中包括《東京喰種》的「神代利世」，而她在《鬼滅之刃》的角色就是「戀柱」的甘露寺蜜璃。

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除了禰豆子及甘露寺蜜璃外，另一位有份為《鬼滅之刃》配音的女聲優同樣深得大眾喜愛。她就是在《鬼滅之刃》為「花柱」胡蝶香奈惠配音的茅野愛衣。2010年出道的她，出道短短兩年即奪得第六屆聲優獎新人女優賞，而她在聲優圈內被譽為是「治癒系聲音」，除了聲線外，性格溫和的她也被認為是「外表也是治癒系」。

之後就是現年24歲的女聲優、演員兼歌手的水瀨祈。她在15歲時為《世紀末超自然學院》岡本燈一角配音而出道，她至今聲演過很多不同類型的角色。水瀨祈除了擁有可愛的聲音外，連外表都非常甜美。

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第五位是現年27歲的雨宮天，她當初因為女聲優澤城美雪的緣故而嚮往成為一名聲優，最終她在2012年開始聲優活動。她最為香港人熟悉的聲優作品，相信是《東京喰種》，當時她為霧嶋董香配音。

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第六位是現年25歲的小倉唯，她在2008年以「HAPPY!STYLE Rookies」的成員身份出道，但僅維持1年便宣告畢業。同年，由於她與初音未來的身高及年齡相若，而且本身又懂跳舞，所以她獲選為音樂遊戲「初音未來 -Project DIVA-」中初音未來的舞蹈等動作捕捉對象。

擁有一雙大眼睛及白皙皮膚的小倉唯，根本就是從二次元走出來。

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第七位是現年30歲的內田真禮。據了解，她因在高中時迷上了電子遊戲中的角色而決心成為聲優，她也為此放棄了升讀大學。由於內田真禮的聲線略高，因此擅長配小孩角色。

內田真禮漸漸在配音界取得成功，之後開始向歌手、演員及主持等方面發展。雖然她擁有脫俗的美貌，但有指她因為身高而未能使她也在演藝界殺出另一條新血路。

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最後一位則是現年28歲的上坂堇，擁有細緻五官的她，絕對是演員的材料。除此之外，她還醉心俄羅斯文化，2014年時在上智大學外國語學院俄語系畢業。兩年後，她在第十屆聲優獎中獲得了新人女優賞。

上坂這個姓氏在日本並不常見，而上坂其實早在三百年前是屬於貴族的姓氏，平常人難以觸及。上坂家從鎌倉幕府時代開始受封於上坂田的貴族，上坂家在550年前在當地修建了「鹿座神社」是，至今仍然為上坂家所擁有。

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