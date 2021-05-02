沒有中國就沒有可爾必思？ 　日本百年飲料奇幻誕生故事

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-05-02 08:35

就在2019年，可爾必思終於迎來了它的100周歲！這個「日本史上第一款乳酸菌飲料」 ，資格甚至比我們上次提到的養樂多還老一些。

在這100多年裡，它從普通可爾必思，到超濃可爾必思，到可爾必思梳打，再到可爾必思水，發展出了好多系列，不變的是它一如既往的品質和口感。

然而扒了資料後日站君才發現，這個如今火遍全世界的飲料的誕生，居然還與中國有著密切的淵源。究竟可爾必思的誕生過程中有著怎樣的奇遇？日站君今天就和大家說說背後的故事。

可爾必思誕生過程背後的奇幻故事 原來與中國有極密切關係（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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「人生苦短，道阻且長。施恩勿念，受恩勿忘。」是他的座右銘。當時在中國受到的恩惠，他將它合理的變換成利益，又在去世時全部施捨出去，兩袖清風，不留一物於人間。

人生就是如此奇妙，可爾必思，可能正是三島海雲的佛緣。

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