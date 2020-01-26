【歷史探秘】中國史上不只一個女皇帝　武則天以外還有她們？

編按：中國歷代皇朝只出現過一位女皇帝嗎？看看下文就知道了！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「武則天真的是中國第一位女皇帝？ 在她之前其實還有這兩人……」，刊於01撐場】

讀過少少中史的你也會聽過中國第一位和唯一一位女皇帝是武則天，但事實又是如何呢？其實在武則天登基之前，還有兩位女性曾經當過皇帝，一位是北魏孝明帝的女兒元氏，而另一位是唐高宗時期的農民起義軍領袖陳碩貞。

讀過少少中史的你也會聽過中國第一位和唯一一位女皇帝是武則天。（《武則天傳奇》劇照）

元氏生於北魏時期，他的父親元詡在4歲時登基成為皇帝，稱為孝明帝，而元詡的母親胡太后亦因此成為皇太后。由於元詡登基時仍是一個嬰孩，所以朝中的一切都是由胡太后代替元詡作主，胡太后掌管所有權力，可是治國無道，引起群臣不滿，於是她為了平息大眾的疑慮，就先毒殺兒子元詡，然後宣佈大赦天下，把元詡的唯一女兒，即是自己的孫女推上皇位，當時元氏只有幾個月大，胡太后便對外宣稱她是一位男嬰，並把年號改為「武泰」。可是在元氏繼位不久，她的皇位又被廢除，其皇位改為由元暉3歲的兒子元釗繼承，所以歷史上不多關於元氏的記載，亦有歷史學者不承認其女皇帝的身分，但元氏確確實實是曾經登過基的女皇帝。

元氏的父親是孝明帝元詡。元詡初登基時仍是一個嬰孩，所以朝中一切事物都是由胡太后代替元詡作主。（《大明風華》劇照）

陳碩真是一名睦州女子，因為她不滿家鄉的人一直受到朝廷的欺壓，所以決定帶領其他農民在唐高宗永徽四年十月進行起義，樹立屬於農民的政權。當時義軍攻入克桐廬，睦州，並逼近婺州等地，導致朝廷大驚，並派軍到前鎮壓，由於義軍大多都只是一介農民，欠缺真實的打仗經驗，所以很快就全軍覆沒，陳碩真也因此被殺，她所帶領的起義也被朝廷定義為叛亂。但在起義之時，陳碩真曾稱自己為「文佳皇帝」，所以即使後來很少歷史學者承認她的身分，但仍有少數學者，例如現代史學家翦伯就在《中國史綱要》中描述陳碩真為「中國第一個女皇帝」。

武則天並不是唯一一位女皇帝，現代史學家翦伯就在《中國史綱要》中描述陳碩真為「中國第一個女皇帝」。（《武則天傳奇》劇照）

雖然元氏和陳碩真的女皇帝身分具爭議性，但是透過陳碩真的例子，我們可知道其實古時有領導能力的女性並不只是武則天一人，只是因為中國注重男主外女主內和重男輕女的傳統思想，所以埋沒了不少合適當領袖的女性。

內容提供：來自古代的人

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