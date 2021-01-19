鄭爽屢遭歷任前男友數臭！張翰暗指有報應　胡彥斌盼「避開屎坑」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-19 16:15

內地女星鄭爽被爆與前男友張恆在美國找代理孕母生下2個小孩，後又因分手決定棄養，讓男方獨自在美國照顧孩子，爆料一出引發大陸娛樂圈討論，鄭爽也被挖出過往與張翰、胡彥斌的戀情，最後分手兩男都不願再與她有瓜葛。

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鄭爽與張翰曾是同門師兄妹，因拍攝《一起來看流星雨》擦出愛火，交往5年，2014年6月鄭爽宣布分手，隨後她因情傷爆瘦，而張翰卻因吃牛肉麵遭到女方粉絲攻擊，如今鄭爽被爆黑料，網友笑虧：「張翰終於能安心吃一碗牛肉麵了。」此外，分手時，張翰發文：「你今天所做的好與壞，在未來的某一天，福禍都會來找你的，別急。」也被再度討論。

鄭爽與胡彥斌於2015年8月交往，2016年3月分手，男方也曾發文：「我奮力的縱身一躍，以為越過山丘，你就會跟丟。前面有一個坑，它也許是糞坑，怎麼跳也跳不過去了。這一刻110是否有用？」被認為是在形容與鄭爽的戀情；去年5月，胡彥斌也因再度受鄭爽的新聞牽扯，發文直呼：「不想再有任何瓜葛。」

鄭爽與胡彥斌於2015年8月交往，2016年3月分手，他曾發文暗指女方是「難以避開的屎坑」（微博＠胡彥斌）

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