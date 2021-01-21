網民揭同性交友app上線代孕業務　自選胎兒性別價格可達百萬元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-21 12:45

內地女星鄭爽日前被踢爆早年同男友張恒在美國找代理孕母，並棄養兩個孩子，引起廣泛關注，也令代孕相關議題再受注目。 無獨有偶，有網民近日爆料，指發現同性交友軟件「Blued」在頁面中上線了代孕業務「藍色寶貝」，價格可在40萬至100萬元（人民幣．下同）以上。

從「藍色寶貝」頁面中，可見其稱可通過「第三代試管+第三方」的海外輔助生殖方案，獲得中美、中加等混血寶寶，且業務還拓展到東歐。有內媒近日用客戶身份咨詢時，獲客服告知可選性別和卵子捐贈者，並可無限次胚胎移植直到嬰兒達到意向性別，同時可為客戶量身定制套餐，即單子65萬，雙子127萬包成。

此外，如客戶有多胎需求，更可加選代母或於同一代母體內放置兩顆胚胎，至於卵子捐贈者的樣貌、身高等信息亦可見。據悉，這些卵子捐贈者代母或卵子捐贈者以本科學歷為主，而由於代母在海外受孕生產，客戶需在不同的節點付費。

公開資料顯示，Blued母公司藍城兄弟控股有限公司去年7月在納斯達克上市，市值一度突破10億美元（約77.5億港元），現時市值則為3.88億美元（約30億港元）。

另一方面，根據內地法律，明確代孕業務是非法的，而據2015年《關於印發開展打擊代孕專項行動工作方案的通知》，網絡信息監管部門負責加強對網站的監管，要求網站禁止發布代孕服務的相關信息。

（綜合報道）