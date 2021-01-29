北京便利店員工連上一個月通宵班後猝死　僱主涉違勞動法

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-29 16:05

北京港佳好鄰居便利店收銀員黃靜日前排隊做核酸檢測時突然猝死，其家屬事後透露黃靜生前連續上了一個月的夜班，公司長期違反勞動法，不簽署勞動合約、超時用工、不給員工辦理保險等，質疑公司應該為這場悲劇負責。

事發於1月19日上午8時許，在北京新街口豁口店下班的黃靜在家中洗了個澡後不久，便馬不停蹄來到荷花市場的核酸檢測現場排隊做檢測，結果突然倒地抽搐，神志不清，令旁人一度以為是癲癇發作。最終被送到醫院時，他已經沒了呼吸，距離他的54歲生日只有兩天。

據了解，黃靜3年前進入便利店工作時持有「北京市從業人員健康證明」，家屬坦言他近幾年沒有做過體檢，6年前曾有輕微的心血管堵塞，但治療後身體一直不錯。家屬又指，事發當日他下完夜班後應是被公司要求統一做核酸檢測，結果倒在現場，應被認定為工傷。

家屬進一步透露，黃靜工作期間，公司沒有與其簽訂任何的勞務合約，也沒有辦任何保險，薪金都以現金或微信、支付寶轉賬發放。事前，黃靜所在的店本來是「上三休一」，但由於去年底有一名員工辭職，公司又未及時補充人手，黃靜就開始連續上從晚上7時到早上7時、時數達12小時的大夜班，且連續上一個月，經常說累。

據內媒報道，為應對激烈的市場競爭，好鄰居對加盟商的資金門檻要求較低，授權加盟僅需加盟費2萬元（人民幣．下同），為時3年，以及交加盟保證金2萬元，一度引發爭議。而黃靜去世後，新街口豁口店的多名員工被辭退，店長電話也一直無人接聽，但在一些招聘網站上卻仍然可看到該店在「急招」，給出的薪資為「4000-5000元/月+五險一金+帶薪年假+週末雙休+節日福利+交通補助」。

另一名好鄰居相關負責人表示，總部正配合加盟主解決事件，但一切以警方對外發布為準，目前北京市公安局尚沒有發布任何相關訊息。對於用工方面的合法性問題，該負責人表示是加盟主聘請黃靜，跟總部一點關係都沒有，「死亡證明上寫的猝死也是他（身體）的事，和我們沒有關係」。

北京厚大合川律師事務所企業法律顧問中心主任羅思翔則表示，該便利店的行為均涉嫌違反《勞動法》、《勞動合同法》，家屬可向社會保險行政部門申請工傷認定，要求公司承擔喪葬補助金、供養親屬撫卹金及一次性工亡補助金等，「在勞動關係成立的前提下，員工因企業安排去做核酸檢測的路上猝死，應當認定為工傷」。

（中國慈善家雜誌）