深圳好去處｜邊看書邊看海超治癒　5間文青最愛免費書室推薦

深圳是一座溫柔的城，它用閃爍著時光印記的書店挽留住人們的腳步，在字裡行間尋找關於人生的美學。在大大小小的書店裡有幾個鄰著海靠著湖的書吧，掩卷眺望，是一片能治癒所有疲憊的藍。海風習習，不妨挑個週末去看書，享受一場文字與美景的盛宴！



燈塔聽海、邂逅白鷺……按圖即睇5間深圳特色書室推薦👇👇👇

+ 5

1. 白鷺坡書吧

北方的候鳥飛來深圳過冬，這是深圳灣與鳥兒的一期一會。這裡不僅有鳥，還有一個以白鷺為主題的白鷺坡書吧。

屋外的白鷺雕塑栩栩如生，周邊環繞著各色各樣的花朵，吸引了小粉蝶前來觀賞，這是屬於深圳的獨家風景。

移步屋內，大面積的玻璃外牆很好地迎接了陽光，坐在窗邊能看見深圳灣，既詩意又愜意，也有被書架圍起來的小卡座，安全感滿滿。

想要更好地享受海景，可以選擇坐在室外，椰林樹影婆娑，鳥聲鳴鳴，捧一卷書，點一杯茶，自在愜意。

白鷺坡書吧

開放時間：10：00—20：00

地址：深圳灣公園白鷺坡

交通：深圳地鐵9/11線紅樹灣南站A出口；229路、M182路巴士至濱海沙河東立交站，再步行大約15分鐘

預約方式：無需預約

價格：免費



2. 燈塔圖書館

離地鐵8號線海山站15分鐘的腳程，一座白塔屹立在海邊，透過落地窗可看見塔內擺放有序的書籍，桌椅被黃色的燈光籠罩著，在瑟縮的冬日散發出絲絲暖意。

旋梯而上，視野因登高開闊了起來，不遠處的海被風輕輕拍打，漾起了漣漪，塔外樹枝搖曳、遊人如織。

塔內的讀者全然沉浸在書中，陽光透過玻璃窗印在臉龐，心情隨著書中的故事，變成貓、變成虎、變成被雨淋濕的小狗狗。

二樓的懸浮飄窗前，是與海合影的最佳地點，再往上，塔尖藏著一個望遠鏡，「海的對面是什麼呢？」

燈塔圖書館

開放時間：週二至週日 12：00—19：00 （週一閉館）

地址：深圳鹽田區海景路海景公園

交通：深圳地鐵海山站

預約方式：現場掃碼預約／公眾號「深圳市鹽田區圖書館」登記預約

價格：免費



+ 12

3. 綺雲書苑

青磚灰瓦的綺雲書苑，氤氳著嶺南的古樸風情，與不遠處熱鬧的海邊不同，這裡輕聲細語，歲月靜好。

這裡的書籍滿滿噹噹，供讀者翻閱的樣本書也不少，拾起一本閒坐窗邊，外頭刮著惱人的海風，屋裡頭卻是一片安靜祥和。

好的書吧是能讓人去無拘無束地閱讀，坐在門邊曬著太陽，帶著可口小吃與同學一起討論漫畫，每個讀者的神情都是那麼的柔和與寧靜。

閱讀累了，往外走幾步就是無垠的海，樹根淹沒在水下，呈現一副賽博朋克風的景象，細碎的陽光灑在海面，波光粼粼如寶石一般。

綺雲書苑

開放時間：週一至週五14：00—21：00；週六—週日10：00—21：00

地址：深圳西灣紅樹林公園二期

交通：西灣公園二期公交站

預約方式：無需預約



4. 聽海圖書館

這是個「無人圖書館」，自助刷臉進入，沒有圖書館員，只有一屋子的書籍，圖書館面積不大，全玻璃牆面、原木色設計和百葉窗，文藝而簡約。

書架上擺放著精緻的船塢模型，彷彿從中嗅到了鹹鹹的海味，耳旁隱約得傳來海浪拍打聲，這裡靠近大梅沙水上運動中心，水面上泊著許多遊艇，就連館外的桌子也是船隻的造型。

館內既有適合自修的長書桌，也有能讓小書蟲放鬆自我的半封閉卡座，點亮檯燈，窩在書堆之中，安靜得只剩書頁翻動聲。

平日匆匆忙忙，但這裡有讓人能靜下來的魔力，連腳步都不自覺地放緩，讓靈魂也歇一歇。

聽海圖書館

開放時間： 週二至週日12：00—19：00 （週一閉館）

地址：深圳鹽田區聽海圖書館

交通：大梅沙站/梅沙街道辦站

預約方式：無需預約

價格：免費

注意事項：需提前辦理「圖書館讀者證」，在現場進行人臉識別



5. 邂逅圖書館

邂逅圖書館倚著公園的湖泊，小橋流水，綠葉叢叢，外型像是兩個壘在一塊的集裝箱，工業風鋪面而來。

透過一樓的玻璃地磚，能看見湖面的荷葉，靜坐於階梯的蒲團上，感受書籍與自然融洽的魅力。

館內面積不大，書籍主要集中在階梯處，樓上提供了專門的閱覽區，沙發厚軟，書香溫潤。

邂逅圖書館位於公園的中央，傍晚時分周圍的居民都來此活動，溜娃、下棋、散步，圖書館也帶上了家常的味道。

邂逅圖書館

開放時間： 週二至週日12：00—19：00 （週一閉館）

地址：鹽田區沙頭角憲法公園

交通：深圳海濤花園公交站

預約方式：現場預約／公眾號「深圳市鹽田圖書館」預約

價格：免費



一起觀海看書吧！

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】