陰陽師晴雅集｜Netflix上線十日仍排香港第5　此前涉抄襲內地撤檔

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-14 17:30

2月5日，Netflix上架了郭敬明導演的電影《陰陽師：晴雅集》，不久即已登上香港區三甲，在台灣區排行榜一度登頂。周日（14日）是該片上映第10日，香港區目前排行第5，台灣區目前排行第6。 據此前報道，該片在內地公映時引起爭議，被指涉嫌抄襲漫威《奇異博士》，公映期間突遭官方勒令從戲院下架。

《陰陽師：晴雅集》Netflix上線後，在港台兩地獲得不俗反響，目前仍居排行榜前十：

《陰陽師：晴雅集》故事講述陰陽師晴明（趙又廷飾）為斬殺被封印百年的禍蛇，而前往天都城參與祭天大典。傳說，若欲封印禍蛇，就得喚醒鎮守禍蛇的靈獸，青龍、白虎、朱雀和玄武；並且，還需要保護以肉身作為封印禍蛇容器的「女皇」。晴明必須與武士博雅（鄧倫飾）、南疆法師瀧夜及內廷法師鶴守月共同聯手對抗妖力強大的禍蛇。​

該片去年12月在內地上映後票房成績亮眼，總票房達4.5億人民幣（下同）。惟內地網民也瘋傳擷圖，指該片抄襲。當中包括在預告片中，見到趙又廷扮演的角色劃出陣法，而法術的特效、場景設計及角色動作等，都跟漫威（Marvel Studios）《奇異博士》非常相似；而陣法上的圖樣，竟然跟日本動畫《火影忍者》中的「寫輪眼」一模一樣，隨即引起許多批評聲音。

《陰陽師：晴雅集》被指抄襲（點圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

而同月，內地多名編劇、導演、製片人、作家發聯名信，點名直指行家郭敬明、于正是抄襲剽竊者。

在電影上映數日後，內地傳出該片1月5日起不再排映，而多間戲院均稱收到了相關通知。《陰陽師：晴雅集》官方微博也在1月4日晚上發圖，該圖寫著「晴雅之約，感恩相守，此生無悔，侍奉為榮」，側面對撤檔傳言作出回應。最終，電影只上映了11日，不過4.5億的票房，已經遠超該片3億的成本。

該片在Netflix上架後，來自海外不同地區的觀眾都報以熱烈迴響。其中，香港和台灣都有不少網民在網絡討論該片，甚至大讚特效出色、情節精彩。

值得留意是，該作雖改編自日本作家夢枕獏的《陰陽師》系列，但卻大改原著內容，轉而將焦點全放在了「晴」、「雅」二人身上，順應近年BL（Boy's Love）影視劇的風潮，令電影成為腐女最愛，也被指是獲得海內外關注的一大原因。

（綜合報道）