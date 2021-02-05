陰陽師：晴雅集｜涉抄《奇異博士》　傳送門功能竟然一模一樣

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-05 20:08

由郭敬明自編自導，陳果有份聯合策劃，趙又廷、鄧倫、春夏主演的《陰陽師：晴雅集》口碑不佳，爆出抄襲Marvel電影《奇異博士》（Doctor Strange）的問題，早前在內地上畫10日就被逼提前下檔，不過今早（5日）就在Netflix正式上架，觀眾可以睇下兩套電影究竟可以有幾似。

陰陽師晴明（趙又廷 飾）和武士博雅（鄧倫 飾）將會聯手除去禍蛇。（《陰陽師：晴雅集》影片擷圖）

《陰陽師：晴雅集》改編自夢枕獏的日本小說系列《陰陽師》，講到神秘公主在祭天大典現身，引起陰陽師晴明（趙又廷 飾）和武士博雅（鄧倫 飾）的關注，及後因為被封印了三百多年的禍蛇重返世間，需要集合四方法師來斬蛇，當中更會揭秘一段封印百年的秘密。

有4層法術會唔會勁過奇異博士？（《陰陽師：晴雅集》影片擷圖）

抄襲《奇異博士》出戲到爆

其實《陰陽師：晴雅集》整體都有自己的故事性，不過就在一眾法師使出法術時極其令人出戲，趙又廷先是不懂得使用「守護咒」，直至在緊急關頭終於悟出方法，而在戲中法師都能使出奇異博士法陣，不論在外觀上、用途上、甚至是召喚幫手的方法都是一樣，令人唔知睇緊《奇異博士》定係《陰陽師：晴雅集》。

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主角光環極重 劇情交代不足

在《陰陽師：晴雅集》中不少劇情可以交代得更全面及清晰，就如全劇舖排「禍蛇」，應該會有個驚天動地的覺醒出場，點知最後竟然係由人順產一樣咁生出嚟，真係睇到滿頭問號。

另外趙又廷和鄧倫的主角光環極重，明明一把劍穿透式刺穿趙又廷的身體，但他都冇大礙。而且在預告片早已得知鄧倫會成為趙又廷的式神，因為劇情開始就有講到一但成為式神，兩人便會生死相隨，但當鄧倫變回人時又毫無交代究竟是如何脫離關係，劇情跳脫得難以適應。

加上明明戲趙又廷、鄧倫、春夏、汪鐸都法師，但只見趙又廷和汪鐸有使用法術，鄧倫和春夏都在埋身肉搏，就連四人在屋企近戰打鬥，鄧倫卻用弓箭指着春夏的頭，究竟是甚麼設定呢？

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