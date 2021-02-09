陰陽師晴雅集影評｜Netflix冷手執個熱煎堆　涉抄襲卻成腐女最愛

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-09 10:00

2月5日，Netflix上架了郭敬明導演的電影《陰陽師：晴雅集》。作品雖改編自日本作家夢枕獏的《陰陽師》系列，但卻大改原著內容，轉而將焦點全放在了「晴」、「雅」二人身上。​

《陰陽師：晴雅集》故事講述陰陽師晴明（趙又廷飾）為斬殺被封印百年的禍蛇，而前往天都城參與祭天大典。傳說，若欲封印禍蛇，就得喚醒鎮守禍蛇的靈獸，青龍、白虎、朱雀和玄武；並且，還需要保護以肉身作為封印禍蛇容器的「女皇」。晴明必須與武士博雅（鄧倫飾）、南疆法師瀧夜及內廷法師鶴守月共同聯手對抗妖力強大的禍蛇。​

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一直以來，我對於郭敬明的電影作品總是避且遠之。尤其是在看過畫面鋪張虛華，情節空洞呆板，人物單調粗糙的《小時代》系列電影後，更是如此。然而，《陰陽師：晴雅集》卻成功引起了我的注意。原因絕對是趙又廷與鄧倫這對超香的神仙CP組合。之所以說CP組合，是因為電影完全就是順應近年BL影視劇的風潮，而往此方向操作的。所以，不難理解為何即使受到廣大的批評，甚至遭到中國官方下架，Netflix仍要收入這部作品的動機。​

中學時期，我就相當喜愛日本文化。甚至在歷史課的課堂報告裡，我就選擇了作陰陽師安倍晴明的人物傳。安倍晴明，是日本唯一被載入正史的陰陽師。關於他的傳說有很多，包括他的母親葛葉是一名狐妖，還有晴明獨創的五芒星咒印（又被稱作「桔梗印」）等等，至今仍是許多創作者參照和挪用的對象。而這些有關安倍晴明的形象與術式，亦可見於《陰陽師：晴雅集》中。​

《陰陽師：晴雅集》順應近年BL影視劇的風潮，令電影成為腐女最愛。（《陰陽師：晴雅集》劇照）

人與妖，孰正孰邪的辯證，早已行之有年。最為人所熟知的，大抵就是「白蛇故事」了。而到了郭敬明的《陰陽師：晴雅集》，依然嘗試處理這道難題。正義凜然的博雅，是個心中非黑即白之人。因此，他難以理解為何晴明能夠接受妖成為他的式神。晴明則回應：「妖反而更簡單、誠實。」電影也透過妖對情感的執著、懂得知恩圖報的表現以及信守誓言等質樸良善的性格，企圖反襯出人與人之間的互相不信任，以及對世間萬物無情又冷漠的態度。然而，其力道仍尚淺，不足以突出對比，更不能深入刻畫，實為可惜。

所幸，電影將晴明與博雅兩位俊美男子的曖昧情愫，拍得甚是可愛、浪漫。尤其是當面臨禍蛇攻擊時，在危險之際，博雅堅定地向晴明說出：「讓我做你的式神」這句話，其份量是非常重的。因為在陰陽師與式神訂下誓約後，式神一生，便將永遠追隨，至死不會違背。並且，當陰陽師喊出式神名字時，式神就必須完成陰陽師交付的所有任務。如同電影開場的引言「名字是世上最短的咒」，博雅早就願意為了守護晴明而赴湯蹈火。當博雅向晴明交出自己的名字時，也同時交出了自己的所有。​

​電影最後的「星晴明月照山野，風博雅弦望君樂」這兩行詩句，特別令我難忘。晴明是星，博雅如風。晴明的一生，有博雅的相伴，肯定是無比幸福的吧。​

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：MaxJames，原文：讓我做你的式神：電影《陰陽師：晴雅集》​】