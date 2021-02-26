「小馬雲」21日起再未露面　表哥：曾找資助不果　望外界別再關注

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 13:35

被稱為「小馬雲」的江西吉安市永豐縣男孩范小勤被網紅公司解僱後回鄉，日前更經專業機構鑑定為智力二級殘疾。 內媒近日走訪范小勤的老家石馬鎮嚴輝村，希望了解其近況，惟多名村民表示，自周日（21日）起便沒有再見到范小勤及其父范家發兩人。 范小勤的表哥黃新龍受訪時表示，希望外界不要再關注表弟，又慨嘆范家勞力有限，「飯沒人做，衣服沒人洗」。永豐縣委宣傳部主要負責人則指，他們已經為范小勤接下來入學做好準備工作。

報道指，范小勤不在的4年，嚴輝村恢復了往日的平靜，惟隨着他回鄉，近日村莊又重新充斥着鎂光燈，各地車輛及拍客、媒體等源源不絕。

村民李先生表示，范小勤還是老樣子，只是學會了要錢。他透露，過年期間范小勤曾到小賣部買東西，當見到有人朝他拿起手機時，他便會把臉遮住，同時伸出另一隻手要錢，「他不要多了，5塊就行」。村民楊先生則指，13歲的范小勤還不認識貨幣，「你給他1元、5元他還認識，給他50元、100元就不認識了」。

對於兒子歸來，范家發早前曾表示雖然感到開心，但同時又因壓力大而憂心忡忡，甚至還對當初帶走兒子的商人念念不忘，「不知道劉老闆會不會繼續資助孩子讀書」。范家發強調他仍然希望有人能夠幫助他照顧兒子。

不過，據多名村民表示，范家發父子二人自周日起就失去蹤影，而在嚴輝村走訪的內媒則曾來到范家，發現屋內充斥異味，現場只有看着超人動畫的范小勇（范小勤哥哥）及在門口嗑瓜子的溫佛英（范小勤母親）。

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黃新龍受訪時透露，他原本通過社交平台聯繫到一家南京公司，對方一度表示願意資助表弟，惟最終未能如願；又透露范家這些年來收到的捐助達數十萬，其收入應是村內的中上水平。

不過對於表弟「靠臉吃飯」一事，黃新龍不以為然，認為這減輕了家中負擔，沒有不合適，「你不能什麼都靠政府吧」、「總比回到過去好」。他最後提到希望外界不要再關注范小勤，「關注的人越多，對他影響越大」。

范小勤將在村小就讀，今年春季開學。 （上游新聞）

此外，嚴輝村幹部表示他們也不知范家父子去向，不過永豐縣委宣傳部相關負責人認為，當地流行從初一到十五都到親戚家拜年，故范家發父子應是找親戚去了。

相關負責人續指，過度關注一個殘疾孩子或對其成長不利，應當讓還處在義務教育階段的范小勤有個好的學習、生活環境，又透露當局已為范小勤接下來入學做好了準備工作，包括增加課本、練習冊等，並會針對其智力層次安排專門的老師輔導。

當局最後表示，當地歡迎外界今後對「小馬雲」進行單純的資助，但如涉及參加商演等可能影響其成長的活動，當局不會贊成。

（上游新聞）