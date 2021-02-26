「小馬雲」智力二級殘疾　官媒：需追問網紅公司有否盡監護人責任

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 10:22

曾紅爆網絡、有「小馬雲」之稱的江西吉安市永豐縣男孩范小勤，自被網紅公司解僱而重回農村後一直備受關注，日前更經專業機構鑑定為智力二級殘疾。對此，官媒「央視網」微信公號周四（25日）發文指出，當局已想盡辦法承擔起了兜底責任，並強調需探究網紅公司是否盡到事實監護人責任等問題，以有效避免類似的鬧劇再次發生。

文章指出，范小勤實質就是被網紅公司「拋棄」，導致善心人追問基層政府的社會保障能否跟上，以幫助這可憐的孩子，而看起來當地相關部門已想盡辦法承擔起了兜底責任，讓人對范家的生活多了一絲安慰，可是細思這個時間點，又會覺得有些諷刺。

文章續指，范小勤父母的殘疾於當地盡人皆知，其一家長期生活貧困亦為事實，惟就質疑既然他們符合申領殘疾證和殘疾補貼的標準，何以等到今日才辦理，即便其不主動申領，基層政府出於幫扶目的，是否也應及時主動出手。同時，當初網紅公司帶走范小勤時，其父范家發固然不排除想趁機賺錢，但他們家實在太窮，夫妻二人難以承擔起照顧兩個孩子的責任，這是同樣不能忽視的原因，因此范家發才曾多次說過只要「老闆」能給孩子吃好飯、有學上就很滿意。

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許多人聲討「老闆」的同時，也表示范小勤父母該承擔責任，對此文章認為，范家發夫妻二人有不可推卸的責任，但如考慮到現實境況，則顯得有些批評過激。最後，文章質疑網紅公司不太可能沒有發覺范小勤智力情況，而他們是否有及時和范家發溝通、有沒有考慮過怎麼保障范小勤的義務教育以及盡到事實監護人的責任，為有效避免類似的鬧劇再次發生，上述疑問必須得到解答。

（央視網）