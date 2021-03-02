內地中小學生近視率近六成　護眼片角膜塑形鏡受追捧

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-02 16:10

2020年，教育部數據顯示，由於疫情期間青少年觀看電子屏幕時間增長、戶外運動時間減少，內地中小學生近視率較2019年增加了11.7%，其中，小學生的近視率增加了15.2%。有調查顯示，內地中小學生近視率有近六成。 近年來，多數內地家長會為孩子購買，護眼片、角膜塑形鏡（內地俗稱「OK鏡」）中藥耳貼、近視治療儀等針對近視的保健與治療產品。對此，有內地專家表示，選擇預防近視產品要綜合考慮多方面因素，預防和改善近視不能單靠服用護眼片。

在某網購平台上，搜索「護眼片」的關鍵字樣，發現作為膳食補充劑的護眼片種類繁多，「買2瓶發3瓶」、「第2件半價」、「近視800度以上可用」等促銷活動也實惠划算。其中進口及國產品牌的藍莓、菊花等成分的葉黃素護眼片熱銷。有消費者表示，「給12歲的孩子買了藍莓葉黃素酯護眼片，也曾買過葉黃素軟糖等護眼片，效果如何也不太清楚」。

對此，西安交通大學公共衛生學院副院長、博士生導師馬樂教授表示，家長購買膳食補充劑的護眼片產品先要了解其成分及其作用。例如，葉黃素是一種類胡蘿蔔素，主要聚積在視網膜上的黃斑部，可增加黃斑色素密度，同時葉黃素還在一定程度上可改善視功能。而藍莓富含花青素，花青素是一種強抗氧化劑，可以減少自由基對眼睛的傷害；有研究表明，花青素對強光照射後的視力恢復有一定幫助。

馬樂教授指，預防和改善近視不能單靠服用護眼片。對於日常膳食，他建議家長給孩子多吃富含葉黃素的深綠葉菜類，如菠菜、茼蒿等。膳食葉黃素攝入量低的孩子可以通過額外服用營養補充劑的方式補充葉黃素。

內地中小學生近視率有近六成。（中國消費者報）

除此之外，角膜塑形鏡亦得到內地一些家長的認可。角膜塑形鏡，是採用RGP（Rigid Gas Permeable）材料製作的眼鏡片，即「透氣性硬質材料」，可通過改變角膜集合形態來提高視力。

北京大學眼科學博士、北京醫院副主任醫師李曉宇介紹指，角膜塑形鏡中央平坦、中周邊陡峭，有點類似遮陽平頂草帽。根據《角膜塑形鏡驗配流程專家共識（2021）》，通過配戴，使角膜中央區域的弧度在一定範圍內變平，從而暫時性降低一定量的近視度數。通過長期驗配實踐基礎和諸多臨床研究發現，角膜塑形鏡能有效減緩兒童青少年近視進展。由此，角膜塑形鏡驗配成為臨床上矯治近視和防控近視進展的有效方法之一。

李曉宇稱，角膜塑形鏡需要在夜間佩戴，從而在白天能夠獲得良好的裸眼視力。但是角膜塑形鏡為角膜接觸鏡，對於每日護理和清潔度要求較高，還需要在有一定資質的醫院進行驗配。

專家表示，預防和防控近視沒有特效藥，也沒有神器。應養成良好用眼習慣和正確的讀寫姿勢，用眼注意勞逸結合，減少持續近距離用眼的時間，避免過多使用電子產品。加強戶外活動和體育鍛煉，定期檢查視力，做到早發現早干預。

角膜塑形鏡，可通過改變角膜集合形態來提高視力。（網上圖片）

（中國消費者報）