《唐宮夜宴》大獲好評　華春瑩Twitter發文：就像時光倒流一樣

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-03 15:29

展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》，於2月10日首次亮相河南衛視春晚，便大獲好評，相關話題在微博上的閱讀量過億。2月26日，在河南衛視元宵晚會上，《唐宮夜宴》中的唐代少女們，再次登上熒屏、掀起熱潮。 周一（3月1日），中國外交部發言人華春瑩在Twitter發文指，「美來自於創造力。在2021年河南元宵晚會（元宵奇妙夜）上，唐朝（618-907）陶俑復活，舞動著向觀眾們展示了河南博物院。就像時光倒流一樣」。

Beauty comes from creativity.

At the 2021 Henan #LanternFestival Gala, pottery figurines in the Tang Dynasty (618-907) were brought back to life, dancing to show the audiences around the #Henan Museum. Just like a travel back in time. pic.twitter.com/tXHfcjC9Fg — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 1, 2021

除了華春瑩，人民日報亦在YouTube發布了唐代少女們的短片，推介中華文化，並稱「如果您訪問中國河南鄭州的景點，您可能會遇到這些古典的中國舞蹈演員，他們在唐朝（618-907）的宴會上模仿女音樂家，以飽滿的身體和生動的妝容重現當時女性的美麗」。

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據此前報道，《唐宮夜宴》是一支5分多鐘的舞蹈，展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。《唐宮夜宴》原名為《唐俑》，是為參加第十二屆中國舞蹈「荷花獎」古典舞評比而創作的。為了體現豐腴的唐代少女形象，演員們身上都穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花，而眼角兩道月牙形的妝容，也完全再現了風靡於唐代的女性面部潮流妝容「斜紅」。

在舞蹈開頭的博物館展廳中，與樂俑們一同陳放的還有出土於安陽殷墟的「婦好鴞尊」、春秋時期的「蓮鶴方壺」、中國最早的樂器實物「賈湖骨笛」；少女們蓮步穿行的天地間，依次出現了《簪花仕女圖》、《搗練圖》等中國古代名畫，以及出土於山東嘉祥徐敏行夫婦墓中的《備騎出行圖》壁畫。

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（網易新聞）