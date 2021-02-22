爆紅的不止河南《唐宮夜宴》　內地何以掀起傳統文化熱潮

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-02-22 14:06

今年年初，中央電視台節目《國家寶藏》第三季熱播。就在今年春節前數日，該節目最後一期播出完畢，並在央視春節聯歡晚會上以「山西天龍山石窟佛像由日本回歸」的節目收官。在共九期的篇幅裏，該節目集結全國九所博物館，每一期聚焦一間博物館的三件文物，以「前世傳奇」和「今生故事」的方式演繹講解，使「國寶」及其背後的故事得以與觀眾們時隔千年，見字如見面，亦將當代考古及傳統文化從業者平凡而珍貴的經歷娓娓道來。縱有時而穿插其間的「主旋律」，但該節目的這些組合，依舊令其廣受好評。

而這只是近年來內地傳統文化節目掀起社會熱潮的一個代表：從2016年開始，每年一季的《中國詩詞大會》，到上述的《國家寶藏》，再到今年2月12日年初一開播的《典籍裏的中國》……一系列優質節目的問世，一再推高業界水平，而其受到內地國民火爆追捧的現況，更值得令人發問，這究竟是怎樣的「中國現象」？

文化類節目的模式創新

以《中國詩詞大會》、《我在故宮修文物》、《國家寶藏》、《典籍裏的中國》等為代表，這類自2016年開始，在2017至2019年形成了全國性話題，並在如今臻至新高峰的文化類綜藝，集觀賞性、藝文性於一體，能在各類千篇一律的綜藝節目充斥熒屏的當下脫穎而出，這並不令人意外。在此過程中，節目組和內地文宣部門本就在試圖與時俱進地嘗試一系列手法，且大抵有數個特點。

此類綜藝節目注重全民參與和體驗。圖為《中國詩詞大會》節目。（網上圖片）

其一，「文化的高端感」。無論是珍貴的文物、典雅的台詞還是舞台的設計，都試圖營造濃厚的文化底蘊。相較於嬉戲怒罵的尋常綜藝，這類「格調更高」的節目明顯更易成為觀眾日常的談資，有助傳播。

其二，着重全民參與及互動。譬如《中國詩詞大會》的參與者從白髮老翁到蒙學稚童，從基層百姓到科企精英，涵蓋社會各行各業各階級。其答題和晉升環節亦通過選手、現場觀眾和全國觀眾間的互動，營造緊張激烈的觀賞氛圍。

其三，專業學者的點評。譬如《國家寶藏》直接由各博物館負責人上台，他們學養深厚，知識淵博，點評講解各有特色，而其「今生故事」環節亦是多由考古及文物工作者的親身工作經歷為主軸，講述其樸素近人而又非凡的故事。主持人的選角亦深有考究，大多風格沉穩而親切，給人以如沐春風之感，很好地掌控了全場的氛圍。

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象，大獲成功（點圖放大）：

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其四，邀請各年齡段、風格各異的當紅明星參與，盡最大力度吸引社會各個觀眾群體。

是以，這類節目確在各方面都做到了極致，既不像港台綜藝模式的歡鬧特徵，亦不似韓國綜藝對視覺效果、情節衝突和激烈氣氛的着重，其成功也就絕非偶然。

何以蓬勃至此？

不過在此之餘，這類傳統文化類綜藝得以收獲當下的追捧，還有一個更重要的原因：在電視、平板電腦和手機屏幕前的普通觀眾心中，原本就存在對傳統文化之需求。

這類節目之所以待得近幾年才得以異軍突起，和內地社會發展現況密切相關。近來，剛在央視開播的《中國詩詞大會》第六季節目中，有一名來自上海的十歲男孩黃嘉晨，憑藉對詩詞的積累與大氣豁達的賽場表現，得以一路過關斬將，贏得一片稱讚。

這固然是天賦異才，也無疑是家庭刻意培養的結果。當愈來愈多的家庭有能力，且願意為子女做傳統文化薰陶的教育，而非將此資源和時間花費在升學所必要的學科，又或是外語和其他技能，這本身便是說明隨着國民生活條件的日益改善，教育的功利性正愈發降低。

回望過去數年，大抵便是在文化類綜藝大受追捧的這段時期，同樣興起的現象還包括從「油膩大叔」、「佛系青年」等一系列關於青年文化的集體性焦慮的爆發；包括部份「逃離北上廣」的內地青年對台灣「小確幸」文化的追捧；包括另一些青年熱衷於電子音樂（electronic music）節等歐美大型派對文化的參與……

上述現象的本質實則是趨同的：在臻至一定物質生活水平後，非物質精神生活貧乏所造就的焦慮感，正愈發促就社會對各類「非傳統」生活方式的需求。是以文化類綜藝火爆的背後，有其經濟發展階段的歷史縱深。

大量珍貴的歷史文物在表演中登場（點圖放大）：

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事實上，無論是三、四十年前，香港電影和娛樂界的興起，又或是同期的日本乃至隨後台灣、韓國的音樂、動漫、綜藝、娛樂等文化產業的迸發，亦是伴隨其經濟騰飛。至於中國的情況，如今人均GDP已突破一萬美元，按世界銀行所劃定的標準，將大概率在數年後由現在的「中高收入」跨入「高收入國家」，臻至小康之後便自然會有這類追求。

且傳統文化綜藝既符合政治主基調，亦符合國民普遍的情懷，而內地市場體量又足夠支撐其產業發展，滿足相關就業和資方實際收益。由此觀之，如今中國無論是傳統文化，還是電影、娛樂、動漫乃至學術領域的蓬勃，都是水到渠成，且還是剛剛開始。

例如河南春晚的《唐宮夜宴》節目便引爆輿論，相關話題在微博有逾億次閱讀量，而且更受到香港及台灣媒體廣泛報道，成為特殊的文化現象。到底中國的歷史文化內涵厚積薄發的前景如何呢？

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《從《國家寶藏》到《典籍裏的中國》 這是怎樣的中國現象？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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