100kg肥仔變4冠健美先生　武漢31歲醫生42天狂瘦25kg逆襲成功

武漢大學中南醫院的吳天根醫生，曾是一名體重接近100公斤的「肥仔」，然而他下定決心健身後，42天內狂瘦25公斤，更從手術台走上健美舞台，在一次比賽中一舉斬獲4項冠軍。



吳天根醫生在健美比賽中一舉斬獲4項冠軍。（網上圖片）

吳天根醫生是新秀健體組別冠軍、公開健體組別冠軍、體育模特組別冠軍、線上人氣全場冠軍。（網上圖片）

吳天根是武漢大學中南醫院的醫生。（網上圖片）

據內媒報道，31歲的吳天根醫生是武漢大學中南醫院體重管理中心肝膽胰外科肥胖症與代謝病外科中心主治醫師。在2025年1月舉辦的「天睿杯」DWOWS健美健身新人系列賽中，他一舉斬獲新秀健體組別冠軍、公開健體組別冠軍、體育模特組別冠軍、線上人氣全場冠軍。據賽事主辦方確認，他是全場唯一一名醫生選手。

然而登上健美舞台前，身高182CM的吳天根，體重97.5KG，曾被確診為輕度脂肪肝，為了完成快速減脂和增肌塑形的目標，他為自己制定了「6小時睡眠＋2小時健身」的計劃。

他的主教練、世界健身模特錦標賽冠軍史璠驚嘆其「訓練強度甚至超過很多專業運動員」。（網上圖片）

吳天根曾是一名體重接近100公斤的「肥仔」。（網上圖片）

他為自己制定了「6小時睡眠＋2小時健身」的計劃。（網上圖片）

他每天早上5時30分起床，返工前1小時有氧訓練，收工後1小時無氧訓練，睡前通過熱水泡腳和熱水淋浴舒緩身心，確保6小時睡眠，最終他在42天內減重25公斤。與此同時，他還需要兼顧每周3天手術日、2天查房以及日常科研等工作。

由於備賽期遠少於其他選手，吳天根很快就進入了衝刺期，甚至在賽前一周一天四練。他的主教練、世界健身模特錦標賽冠軍史璠驚嘆其「訓練強度甚至超過很多專業運動員」。最終，吳天根堅持了下來，以73.5KG的體重驚艷登台斬獲四項冠軍。

2020年，正在攻讀博士學位的吳天根半月板損傷，但因為專注於醫學科研無暇參與康復訓練、體重飆升。2023年，已經成為醫生的他，又因車禍外踝粉碎性骨折，僅休息1個月後就回歸臨床工作，由於手術常常持續到深夜，連續的高壓生活讓他的身體超重負荷，加上飲食不健康、作息紊亂，不久後他就得了輕度脂肪肝。

吳天根接診了大量肥胖患者。（網上圖片）

吳天根接診了大量肥胖患者。（網上圖片）

有患者慕名而來寫信求助。（網上圖片）

作為肥胖症與代謝病外科中心的醫生，吳天根接診了大量肥胖患者，他深知肥胖不僅會帶來體態問題，部分還可能危及生命。而肥胖患者的治療，需要與醫生團隊保持緊密聯繫，並具有極高的治療依從性。但體重兩百斤的減重科醫生，很難有充足的說服力，因此從「肥仔」逆襲健美先生，吳天根和同事們一致認為，這不僅是一場醫生的「自救減肥」，還是為了給患者們提供一個「優秀案例」。

成為全國冠軍後，許多患者慕名前來、一號難求，但吳天根保持心態平穩，對每一位患者進行個案研討，召開多學科會診，出具減重計劃，還為患者提供線上問診或監督打卡，幫助至少100人成功減肥。